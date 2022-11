Reduzierung des Verschnitts um fünf Millimeter an den Bahnkanten

Gundlach Packaging Group

Die Gundlach Packaging Group produziert an ihrem Stammsitz in Oerlinghausen Faltschachteln für Lebensmittel aus faserbasierten Materialien im Tief-, Flexo- und Offsetdruck. Um Maschinen und Ressourcen effizient zu nutzen, setzte das Unternehmen bisher an ihren Längsschneidern schon auf den Kontrast- und Liniensensor CLS PRO 600 von BST, der nach Bahn- und Druckkanten oder gedruckten Linien regelt.

Dort wurde im ersten Schritt ein System durch den Objektsensor CLS CAM 100 von BST erweitert, mit dem man zusätzlich nach Objekten und Motiven direkt im Druckbild regeln kann. Ziel: die Steuerlinie und damit Verschnitt einzusparen – etwa fünf Millimeter Bahnbreite.

Der BST Sensor kommt am Slitter zum Einsatz und stellt sicher, dass das Material präzise dem Schneideprozess zugeführt wird und zum Druckbild passt. Die Entscheidung für den ergänzenden Sensor erklärt Axel Baake, Head of Quality and Innovation bei Gundlach, so: „Unser Unternehmen hat sich konsequenter Nachhaltigkeit verschrieben. Jede Investitionsentscheidung wird mit dem Blick auf die wirtschaftlichen Erfolge jetzt und in der Zukunft getroffen. Gemäß dieser Maxime produziert Gundlach ressourcenschonende und recyclebare Verpackungen, um damit einen aktiven Beitrag für die CO 2 -Reduzierung zu leisten.“

Regelung nach Objekten

Die besondere Herausforderung im Produktionsprozess der zellbasierten Verpackungen ist die Dimensionsstabilität des Materials durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Vor diesem Hintergrund bringt der kamerabasierte Sensor CLS CAM 100 von BST einen weiteren Vorteil: Da er die Bahn direkt nach Objekten oder Motiven in der Bahnmitte regeln kann, wird der Einfluss der Bahnbreitenschwankung minimiert. Auf diese Weise gewährleistet der BST-Sensor Prozesssicherheit und die optimale Qualität des Endproduktes.

Effektiver Ausgleich der Bahnbreite