Neue Extrusionsbeschichtungsanlage für die Produktion von Duplex- und Triplex-Verbunde

Uteco / GAP

Uteco, ein führender Anbieter von Lösungen für die Druck- und Convertingindustrie, kündigt die Einführung von Levante an, einer neuen Extrusionsbeschichtungsanlage, die auf der GAP-Technologie basiert.

Levante ist das Ergebnis einer einzigartigen Fusion aus der bewährten Expertise von Uteco in der Converting-Branche und den herausragenden Leistungen von GAP in der Extrusionsbranche. Diese hochmoderne Anlage bietet eine einzigartige End-to-End-Lösung mit integrierter Automatisierung und technologischen Elementen, die eine hohe Qualität des kaschierten Materials gewährleisten.

Anzeige

Die herausragenden Merkmale von Levante umfassen unter anderem:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Levante produziert mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 750 m/min Duplex- und Triplex-Verbunde. Bei Liquid Packaging-Anwendungen beträgt die maximale Geschwindigkeit 600 m/min. Zur hohen Effizienz tragen maßgeblich der robuste Maschinenbau und die neuartige Trocknungstechnologie bei. Die maximale Bahnbreite der Anlage beträgt 2500 mm.

Ergonomische Steuerung/Bedienung: Levante verfügt über eine ergonomische Steuerung/Bedienung mit bis zu drei verschiedenen HMIs (Huma Machine Interfaces), die alle über dieselbe Software gesteuert werden. Das reduziert und vereinfacht auch die Wartungs- und Reinigungsarbeiten, was zu einer Steigerung der Produktivität führt.

Höchste ESG-Leistung: Levante maximiert die Produktivität durch ein innovatives Umluftsystem mit 100%iger Rückgewinnung der Abluft, das zu mehr Nachhaltigkeit durch Energieeinsparung und Ressourcenschonung beiträgt.

Hoher Automatisierungsgrad: Durch den hohen Automatisierungsgrad des Gesamtprozesses der Extrusionsbeschichtungsanlage wird der Bedarf an menschlichen Eingriffen auf ein Minimum reduziert. Das erhöht nicht nur die Effizienz und Produktivität der Anlage, sondern auch die Arbeitsbedingungen werden dadurch verbessert.

GAP Italy

ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Trecte und hat sich auf die Herstellung verschiedener Arten von Extrusionsanlagen spezialisiert. Dazu gehören Doppelblasfolienenanlagen, Blasenfolienanlagen mit Wasser- und Luftkühlung, Kaschieranlagen und Kupplungen für die Extrusion. Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, führend in der Blasfolientechnologie zu sein und entwickelt traditionelle und spezielle Folienextrusionsanlagen für die Produktion von Barriere- und Nicht-Barrierefolien. Realisiert werden auch ringförmige Extrusionsköpfe mit Mikroschichttechnologie. Im Jahr 2020 hat GAP Italy eine neue Blasfolien-Linie für die Herstellung von Folien mit bis zu 27 Schichten auf den Markt gebracht. Aktuell sind weltweit über 40 Extrusionsanlagen des Unternehmens in unterschiedlichsten Konfigurationen in Betrieb.