Nachhaltig Kleben mit biobasiertem Hotmelt

Bühnen Klebesysteme

Zur Nachhaltigkeit auf dem Verpackungsmarkt gehört auch der Bereich des Klebens. Das Unternehmen Bühnen Klebstoffsysteme Bühnen hat daher zusätzlich zu seinen Niedrigtemperatur-Schmelzklebstoffen die Produktpalette um eine biobasierte Klebstoffserie ergänzt und bietet als erstes Unternehmen jetzt auch überarbeitete Auftragsgeräte an.

Biobasierter Schmelzklebstoff

Mit dem biobasierten Schmelzklebstoff avenia B3771 hat das Bremer Familienunternehmen Bühnen seine neue nature-Klebstoffserie eröffnet.Der weiße, geruchsarme Klebstoff biobasierten Schmelzklebstoff avenia B3771 der neuen nature-Klebstoffserie mit einem Anteil an biogenem Kohlenstoff von 41% eignet sich besonders für Klebungen auf schnell laufenden Maschinen. Er wurde insbesondere für das Verkleben von Papier, Pappe und gestrichenen Kartonagen entwickelt. Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen zudem der FDA-Richtlinie für die Umverpackung von Lebensmitteln. Der Schmelzklebstoff mit biobasierten Anteilen wurde zudem mit optimierten Eigenschaften ausgestattet. So wird er beispielsweise nicht auf Basis von Ethylenvinylacetat (EVA) hergestellt, sondern ist Polyolefin(PO)-basiert. Gegenüber den konventionellen EVA-Hotmelts bietet er damit ein insgesamt größeres Leistungsspektrum. Die biobasierten Schmelzklebstoffe sind für den Einsatz in den Auftragsgeräten von Bühnen ausgelegt und werden vor allem von den großen Kunden nachgefragt.

Überarbeitung gebrauchter Auftragsgeräte

Bühnen geht jedoch noch einen Schritt weiter und bietet mit „Refurbished by Bühnen“ einen neuen Service an. Gebrauchte Geräte werden generalüberholt, gereinigt und vom hauseigenen Service überprüft. So bekommen Rückläufer, Vorführmodelle mit geringer Betriebszeit oder Leihgeräte ein zweites Leben mit Funktionsgarantie. Für Kunden sind die überholten Geräte preislich attraktiv und punkten zudem mit Vorteilen beim Klima- und Umweltschutz, denn sie sparen wertvolle Ressourcen ein, da weniger Ersatzteile verwendet werden müssen.

Über Bühnen Klebstoffsysteme

Im Jahr 1922 als kleiner Handwerksbetrieb in Bremen gegründet wurde aus einem reinen Maschinenbauunternehmen zunächst ein Spezialist in der Nagel- und Klammertechnik. Mitte der 1970er-Jahre kam der Bereich Kleben mit Schmelzklebstoffen hinzu, die passenden Auftragsgeräte wurden ebenfalls entwickelt. Anfang der 2000er-Jahre stieg dieses Geschäftsfeld zum ausschließlichen Kerngeschäft auf. Bühnen ist ein Familienunternehmen, das mittlerweile in dritter und vierter Generation geführt wird.