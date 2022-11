Investition in eine Produktionsanlage für Alu-Beschichtungen

Symetal S.A.

Symetal S.A., Hersteller einer breiten Palette von Produkten aus Aluminiumfolien, hat in seinem Werk in Mandra in Griechenland im ersten Quartal 2022 eine Beschichtungsmaschine Master CO 5000 von Bobst in Betrieb genommen. Sie ermöglicht dem Unternehmens, seine Produktionsleistung von bislang 24.000 Tonnen pro Jahr weiter zu steigern.

Symetal betreibt in Griechenland zwei Produktionswerke: In Oinofyta stellt das Unternehmen Aluminiumfolienrollen her. Das Werk in Mandra ist auf die Folienbeschichtung und das Kaschieren von Papier spezialisiert. Es produziert eine breite Palette von Produkten aus Aluminiumfolien mit Dicken von 6 bis 100 Mikron, die zum Teil veredelt werden. Mit seinen mehr als 40 Jahren Praxiserfahrung und Know-how rund um das Walzen und Verarbeiten von Aluminiumfolien ist Symetal ein strategischer Partner großer Verpackungshersteller in den Industriesegmenten Lebensmittel, Pharma und Zigaretten. Es ist ein Tochterunternehmen des Aluminium-Geschäftsbereichs von ElvalHalcor S.A., einem weltweit führenden Hersteller von Produkten aus Aluminium und Kupfer.

Aluminiumfolien sind ein empfindliches Material, dessen Verarbeitung eine komplexe Kombination verschiedener Prozesse erfordert. Auch Beschichtungsanlagen werden hier in aller Regel stark kundenspezifisch ausgelegt. Das wiederum setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen den Herstellern der Maschinen und den Herstellern der Aluminiumfolien voraus.

„Wir agieren in einem hart umkämpften Markt, weshalb wir kontinuierlich in neueste Technik investieren müssen. Dabei fokussieren wir uns auf die Optimierung unserer Produktionsprozesse und auf die Herstellung nachhaltiger Folienlösungen, die hohen Mehrwert bieten“, erklärt Symetal-Geschäftsführer Konstantinos Kontos. „Wir haben bereits bei einem anderen Projekt eng mit Bobst zusammengearbeitet: bei einer Triplex-Lackiermaschine. Diese in 2015 in Betrieb genommene Maschine produziert ausgezeichnete Qualität. Und sie ermöglichte uns die angestrebte Optimierung unseres Prozesses. Das alles sprach dafür, uns bei unserer jüngsten Investition erneut an Bobst zu orientieren.“

Technisch hohe Anforderungen

Die Master CO 5000 von Symetal ist eine mit verschiedenen Beschichtungssystemen ausgestattete Duplex-Lackiermaschine. Die Produktionsanlage wurde so konfiguriert, dass sie Aluminiumfolienrollen beidseitig beschichten kann. Wahlweise mit Beschichtungen auf Wasser- oder auf Lösemittelbasis sowie Schutzprimer und Heißsiegel.

Die wesentlichen Vorteile der Master CO 5000 liegen in ihren technischen Lösungen, mit denen sie prozesskritische Herausforderungen bewältigt: angefangen bei der Bahnführung über eine Vielzahl verschiedener Beschichtungswerke bis hin zu speziellen Trockenkanal-Konfigurationen, die spezielle Anforderungen hinsichtlich der zu verarbeitenden Materialien und der Anwendungen abdecken.

Da Aluminiumfolienbahnen leicht reißen, ist eine exakte Bahnführung von größter Bedeutung. Um die geforderten Barriereeigenschaften zu gewährleisten, müssen jegliche Defekte wie Pinholes und Bahnbrüche vermieden werden. Auch konstante Auftragsgewichte und die Genauigkeit der Qualitätskontrolle sind entscheidende Faktoren. Zudem müssen die Trockenkanäle sehr leistungsfähig sein, da für die Trocknung der Auftragsmedien Temperaturen bis zu 250°C erforderlich sind. In der Master CO 5000 von Symetal sind die Trockenkanäle übereinander angeordnet, um die Länge der Maschine zu verkürzen und die Bahnen beidseitig beschichten zu können, ohne mit Wendestangen arbeiten zu müssen.

Über Symetal

Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Symetal mit 450 Vollzeitbeschäftigten 260 Mio. EUR Umsatz. Das Werk in Mandra verzeichnet starkes Wachstum. Seit seiner Gründung im Jahr 1977 steigerte es sein Produktionsvolumen bei veredelten Aluminiumfolien um mehr als das 30-fache.

Kontos: „Angesichts der erheblich gestiegenen Nachfrage nach Verpackungsprodukten aus Aluminiumfolien mussten wir investieren und unsere Kapazitäten erweitern. Dabei haben wir den Fokus auf die Optimierung des Beschichtungsgewichts, die automatische Inspektion und die Minimierung von Oberflächenfehlern gelegt.“

Symetal stellt sehr hohe Anforderungen an den nachhaltigen Betrieb seiner Anlagen, um seinem Engagement für eine grüne Wirtschaft und für die ESG-Kriterien (Environmental Social Government) gerecht werden zu können. Symetal ist seit 2019 Mitglied der Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Erst kürzlich wurde das Unternehmen von EcoVadis mit dem Platin-Rating für seine Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit ausgezeichnet, der höchsten von EcoVadis vergebenen Bewertung.