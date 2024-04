Herpol wird bevorzugter Partner von Gummiwerk Kraiburg

Türkischer Markt

Gummiwerk Kraiburg, führender Hersteller von Kautschuk- und Silikonmischungen, hat die Partnerschaft mit dem aufstrebenden türkischen Unternehmen Herpol Elastomer Sanayi A.S. bekannt gegeben. Die Vereinbarung basiert auf einem exklusiven Lizenzvertrag, der Herpol als bevorzugten Partner von Gummiwerk Kraiburg in der Türkei hervorhebt.

Gummiwerk Kraiburg entwickelt und produziert maßgeschneiderte Compound-Lösungen bzw. Gummimischungen für die Herstellung elastomerer Walzen- und Sleeve-Bezüge, die u. a. in der Druck- und Convertingindustrie zum Einsatz kommen.

Anzeige

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Herpol. Es ist ein strategischer Schritt für beide Unternehmen mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Kunden in der Türkei bestmöglich zu erfüllen. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus lokaler Präsenz und langjähriger Erfahrung im Compoundieren unsere Kunden erfolgreich machen wird“, sagt Dr. Darijo Mijolovi?, CEO von Gummiwerk Kraiburg. Gleichzeitig zeigt sich Fatih Ertürk, CEO von Herpol Elastomer Sanayi A.S. stolz über die Zusammenarbeit: „Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft einen bedeutenden Mehrwert schaffen wird, der es uns ermöglicht, unseren Kunden die besten Produkte auf dem Markt anzubieten. Wir sind entschlossen, diese Partnerschaft erfolgreich zu gestalten.“

Die Partnerschaft zwischen Gummiwerk Kraiburg und Herpol ist ein wichtiger Schritt für beide Unternehmen. Sie wird es ihnen ermöglichen, ihre Marktposition zu stärken und den Kunden ein noch breiteres Angebot an Lösungen zu bieten.

Über Gummiwerk Kraiburg

Die Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co. KG ist einer der führenden Hersteller von Kautschuk- und Silikonmischungen. Seit 1947 entwickelt und fertigt Gummiwerk Kraiburg individuelle Compound-Lösungen bzw. Gummimischungen für die Herstellung elastomerer Walzen- und Sleeve-Bezüge, die u.a. in der Druck- und Convertingindustrie eingesetzt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Waldkraiburg/Oberbayern ist Mitglied der Kraiburg-Unternehmensgruppe und beschäftigt derzeit rund 400 Mitarbeitende.