Kooperationsvertrag für Bahnlaufregelung

BST/Inometa

Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Batterie- und Brennstoffzellen wächst auch der Bedarf an hochqualitativen Fertigungslösungen für eine effiziente, sichere und kostengünstige Produktion. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist die maximal präzise Bahnlaufregelung.

Um die Entwicklung in diesem Feld voranzutreiben, bündeln BST als Anbieter von Qualitätssicherungssysteme und der Walzenhersteller Inometa ihre fachliche Expertise in einer Kooperation. Das gemeinsame Ziel ist die Fusion von Bahnlaufregelung und Bahnführungswalzen zu einer leistungsfähigen Einheit zur Schaffung bestmöglicher Voraussetzungen für die Batterie- und Brennstoffzellenproduktion.

Bahnlaufregelung und Führungswalze

Integriert in die Systeme zur Bahnlaufregelung von BST gewährleisten die Walzen von Inometa eine optimale Führung der Materialbahn. Da sich die Qualität und Präzision der Walzen unmittelbar auf die Qualität des Bahnlaufs auswirkt, ist das präzise Zusammenwirken von Walze und Bahnlaufregelung ein unerlässlicher Faktor für ein sicheres und einwandfreies Endprodukt. Hinzu kommt, dass für die Fertigung der hochsensiblen Substrate in der Batterie- und Brennstoffzellenfertigung die Qualitätskriterien der Bahnführungswalzen hinsichtlich Genauigkeit, Material und Bahnzügen um ein Vielfaches höher ist als in anderen Bereichen.

Über BST

Die BST GmbH, eine Gesellschaft der elexis Unternehmensgruppe, gehört zu den führenden Anbietern von qualitätssichernden Systemen für bahnverarbeitende Industrien. Das Unternehmen mit Sitz in Bielefeld bietet Lösungen für Bahnlaufregelung, Oberflächeninspektion, Bahnbeobachtung, 100%-Inspektion, Farbmessung, Farbmanagement, Registerregelung sowie Automatisierung an. In diesen Bereichen verfügt das Unternehmen über jahrzehntelanges Praxis-Know-how mit Installationen bei weltweit mehr als 15.000 Kunden aus den Industrien Druck- und Verpackung, Papier und Folien, Gummi- und Reifen, Batterie und Brennstoffzellen, sowie gedruckter und organischer Elektronik.

Über Inometa

Der Hersteller von Präzisionswalzen mit Sitz in Herford verfügt über 40 Jahre an Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Präzisionswalzen für unterschiedlichste Industriezweige. Standardkomponenten werden ergänzt durch maßgeschneiderte, kundenspezifische Produkte, die nach Spezifikation für den jeweiligen Anwendungsfall gefertigt werden. Mit einem Baukastensystem aus Aluminium-Bahnführungswalzen und technischen Rohren begann 1981 die Geschichte des zur Avanco-Gruppe gehörenden Unternehmens. Heute bietet Inometa Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen und Funktionsoberflächen aus den verschiedensten Materialien.