„Gedruckte Elektronik“: Matthews International übernimmt zwei Unternehmen

Olbrich GmbH und R+S Automotive GmbH

Die Matthews International Corporation, zu der auch die Saueressig Group mit Hauptsitz in Vreden gehört, kauft die Maschinen- und Werkzeugbau-Sparte der Borgers SE & Co. KGaA. Die Übernahme besteht aus den Unternehmen Olbrich GmbH und R+S Automotive GmbH mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Bocholt.

Olbrich ist ein Hersteller von Produktions- und Maschinenanlagen, der sich auf angefertigte Rotationsanlagen spezialisiert hat, einschließlich Anlagen für die Herstellung von Trocken- und Nasselektroden für Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Wasserstoff-Brennstoffzellen, die in die in Elektro- und Wasserstofffahrzeugen verwendet werden, mit zusätzlichen starken Positionen in den Bereichen Specialty & Pharma, Packaging und Home & Décor. R+S Automotive ist ein spezialisierter Anbieter von Automatisierungs-, Anlagen- und Werkzeugkonzepten für Automobilhersteller weltweit.

Strategische Investition in den wachsenden Energiemarkt

Laut Joseph C. Bartolacci, President und Chief Executive Officer von Matthews International, ist die Übernahme der Bocholter Firmen Teil der langfristigen Strategie, schlüsselfertige Anlagen und Dienstleistungen für den aufstrebenden Elektrofahrzeugmarkt anzubieten: „Wir sehen unser kombiniertes Know-how als ein einzigartiges Angebot, das einen signifikanten Effekt auf den Markt für Elektrofahrzeuge haben und der gesamten Branche für die Neuen Energien zugutekommen wird.“

Unsere kombinierten Fähigkeiten bieten eine Erweiterung des gesamten Portfolios der Saueressig Group, einschließlich der Produktion von Batterie- und Brennstoffzellen-Komponenten, Verarbeitungslinien, Beschichtung, Trocknung, Bahn- und Rollenhandhabung sowie der Integration von automatisierten Transportsystemen (AVG), und ermöglichen die Expansion in breitere globale Märkte“, wird Markus Pennekamp, Executive Vice President der Saueressig-Gruppe, in der Pressemitteilung zitiert. Mit dieser strategischen Übernahme setze die Unternehmensgruppe ihre Investitionen in Technologien fort und beschleunige die Vermarktung neuer Innovationen und kombinierter Fähigkeiten in den Bereichen Automobil, Oberflächen und Industrieautomation.“

Kaufpreis: 45 Millionen US-Dollar

Olbrich und R+S Automotive haben zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Dollar, heißt es in der Pressemitteilung. Die Vereinbarung zur Übernahme der Olbrich Gruppe zu einem Kaufpreis von 45 Millionen US-Dollar (rund 43. Mio. Euro) wurde am 20. Juni unterzeichnet. Anschließend wurde die Belegschaft durch die Vertragspartner informiert. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, die für Anfang Juli 2022 erwartet wird.