Neue OE-A Roadmap

Die 9. Auflage der OE-A Roadmap bietet einen Einblick in den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten der flexiblen, organischen und gedruckten Elektronik. Das Whitepaper beschäftigt sich mit den Schlüsselmärkten Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Verpackung, Gebäude sowie dem Internet der Dinge und steht nun auf der Website der OE-A (Organic and Printed Electronics Association) zum Download bereit.

„In den letzten Jahren haben wir eine schnelle Verbreitung von gedruckter, flexibler und hybrider Elektronik in einer Vielzahl von Produkten und Märkten beobachtet“, erklärt Dr. Klaus Hecker, Geschäftsführer der OE-A (Organic and Printed Electronics Association). Das neueste Roadmap-Whitepaper, herausgegeben von der OE-A, belegt das.

Anzeige

Die mittlerweile 9. Ausgabe der „OE-A Roadmap for Flexible, Organic and Printed Electronics“ bietet einen umfassenden Einblick in die Technologie der gedruckten Elektronik. Mehr als 100 Expert:innen der OE-A haben neben den neuesten Entwicklungen auch detaillierte kurz-, mittel- und langfristige Vorhersagen für verschiedene Märkte geliefert. „Dies sind aufregende Zeiten für unsere Industrie. Wir sehen flexible und sogar dehnbare Displays oder Gebäudefassaden, die durch transparente organische Photovoltaikzellen Energie erzeugen. Wir erleben, wie sich die Innenräume von Autos durch die nahtlose Integration von Sensoren, Lichtquellen und Heizung in die Innenverkleidung verändern. Gedruckte Elektronik wird auch einen bedeutenden Beitrag zu einer besseren Gesundheitsversorgung leisten, beispielsweise ist durch Sensoren eine viel einfachere Überwachung der Vital-Funktionen möglich. Und dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, was zeitnah kommt,“ fügt Klaus Hecker hinzu.

Markttrend Nachhaltigkeit

Wie die OE-A berichtet, ermöglichen neue technologische Ansätze „eine erhebliche Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz entlang der Wertschöpfungskette. Die Technologie gestattet nachhaltigere Produktionsprozesse und Materialien.“ Drucken ist ein additiver Prozess und energiesparend – damit fällt weniger Material und auch weniger Abfall an. Die innovativen Herstellungsverfahren in Kombination mit recycelten oder umweltfreundlichen Materialien, zahlen auf die Kreislauffähigkeit der Produkte ein.

Hier geht es zum Download: Das 180-seitige OE-A-Roadmap-Whitepaper sowie eine Zusammenfassung sind auf oe-a.org/roadmap erhältlich. Für OE-A-Mitglieder ist der Download des kompletten Whitepapers kostenlos, für Nichtmitglieder beträgt der Preis 3.200 Euro zzgl. MwSt.