Eine Geschichte vom Beschichten, Laminieren und Metallisieren  

Nordmeccanica

Das 1977 gegründete Unternehmen Nordmeccanica bietet ein Produktportfolio technisch modernster Maschinen für Beschichtung, Metallisierung und Laminierung an.

Dazu gehören lösungsmittelfrei arbeitende Laminatoren, 3-Lagen-Laminatoren, 5-Walzen-Beschichtungsköpfe, Labor-Maschinen, Dosier-Misch-Dispenser, Horizontalöfen bis hin zum „One Shot“-Konzept, das in der Duplex- und Triplex-Konfiguration eingeführt wurde.

Das Unternehmen mit Sitz in Piacenza, Italien, erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von über 100 Millionen Euro und führt 270 bis 300 Neuinstallationen pro Jahr durch. Das Familienunternehmen wird aktuell von Antonio Cerciello geführt und später in die Hände seiner beiden Söhne übergehen, was die Zukunftssicherheit gewährleistet.

Die Produkte von Nordmeccanica sind so konzipiert, um einen effizienten Service durch den Einsatz technisch hochwertiger Komponenten und deren Integration zu gewährleisten. Die Partnerschaft mit führenden Unternehmen der Chemie- und Elektronikbranche fördert die Entwicklung der jeweiligen Produktlinien. Ein aktuelles Beispiel ist die Beteiligung an drei großen Kooperationen der Branche, die auf die Entwicklung wiederverwertbarer Verpackungen abzielen. Das jüngste Beispiel für die Ergebnisse dieser Kooperationen ist ein Standbodenbeutel aus Monomaterial, der auf der letztjährigen K-Messe in Düsseldorf sowie der Pack Expo Chicago vorgestellt wurde.