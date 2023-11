25jähriges Jubiläum von ecoflex-Biopolymeren

BASF

Die BASF feiert das 25jährige Jubiläum ihres Biopolymers ecoflex (PBAT: Polybutylenadipat-terephthalat). Es wurde 1998 im Markt eingeführt und ist der weltweit erste biologisch abbaubare und zertifiziert kompostierbare Kunststoff.

Es ist in vielen unterschiedlichen Materialtypen erhältlich, darunter ecoflex F auf fossiler Basis sowie die teilweise biobasierten Varianten ecoflex FS und FG. Alle PBAT-Varianten der BASF sind zertifiziert industriell kompostierbar gemäß den strengsten internationalen Vorschriften wie EN 13532, AS4736 und ASTM 6400. Außerdem kann ecoflex im Heimkompost und in landwirtschaftlich genutzten Böden (EN17033) von Mikroorganismen abgebaut werden.

Anzeige

Das BASF-Copolyester ist eines der wenigen kompostierbaren Polymere, das die Anforderungen der europäischen sowie der US-amerikanischen Lebensmittelbehörde FDA erfüllt. Es ist das Basispolymer des zertifiziert kompostierbaren Kunststoffcompounds ecovio. Mit Compoundier-Kapazitäten in allen Regionen kann die BASF so ein erstklassiges Material und maßgeschneiderte Services zur Unterstützung der globalen Folien-, Verpackungs- und Agrarmärkte anbieten.

Ein ideales Mischpolymer

ecoflex ist ein ideales Mischpolymer für die Herstellung von Kunststoffen aus erneuerbaren Rohstoffen wie Polymilchsäure (PLA) und Stärke und macht so viele Anwendungen überhaupt erst möglich. Dank ecoflex zeichnet sich das BASF-Compound ecovio beispielsweise durch besondere Materialeigenschaften wie Flexibilität und Festigkeit aus. Gemäß Normen wie der DIN EN 13432 ist ecovio zertifiziert kompostierbar. In verschiedenen Studien wurden die Vorteile von ecovio bei der Produktion, Verpackung und Haltbarkeit von Lebensmitteln sowie bei der Sammlung von Lebensmittelabfällen nachgewiesen. Diese Vorteile basieren auf der zertifiziert biologischen Abbaubarkeit des Materials in der industriellen und heimischen Kompostierung sowie in landwirtschaftlich genutzten Böden. Lebensmittelabfälle werden reduziert und Nährstoffe werden dank der größeren Kompostmengen wieder in die Böden zurückgeführt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich schwer abbaubares Mikroplastik in landwirtschaftlichen Böden ansammelt. Dies trägt zu einer Kreislaufwirtschaft bei, weil so der Nährstoffkreislauf durch organisches Recycling geschlossen wird.