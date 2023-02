Stichnothe Druckformen übernimmt GRS

Flexodruckform-Herstellung

Das Familienunternehmen Stichnothe Druckformen GmbH mit Sitz in Sarstedt gehört zu den führenden Prepress-Dienstleistern für den Flexo-Verpackungsdruck in Deutschland und kann auf eine mittlerweile 60-jährige Tradition zurückblicken.

Der anhaltende Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch in dessen Wachstumspolitik wider. Bereits im Jahr 2020 wurden erste Geschäftsanteile der Grafik Roller Service GmbH (GRS) erworben. GRS ist ein mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Uder im Freistaat Thüringen und stellt hauptsächlich Elastomersleeves im Endlos-nahtlos-Verfahren für den Flexodruck her. Im März 2022 wurde eine abschließende Vereinbarung zum Kauf der restlichen Anteile unterzeichnet, was Stichnothe Druckformen zur Alleingesellschafterin von GRS macht.

Anzeige

Synergieeffekte und Zukunftssicherung

Durch die nunmehr abgeschlossene Fusion sichert Stichnothe Druckformen langfristig die Zukunft von GRS. Darüber hinaus führen der Zusammenschluss der Unternehmen und die damit verbundene enge Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten zu kurzen Entscheidungswegen und der Nutzung von Synergieeffekten in den Bereichen Druckplatten, Sleeves und Vorstufentechnik. Dies unterstützt die Zielsetzung des Unternehmens, individuelle Komplettlösungen für den Flexodruck anzubieten.

„Vor diesem Hintergrund sieht sich das Unternehmen darin gestärkt, die Bedürfnisse und Anforderungen langjähriger wie neuer Kunden und Partner optimal zu erfüllen, unsere sozialen Verantwortung gerecht zu werden sowie die bisherige Marktpräsenz nicht nur zu behaupten, sondern noch weiter auszubauen“, so Dennis Melching, Geschäftsführer von Stichnothe Druckformen.

Mit der Übernahme ist auch eine entsprechende Arbeitsteilung zwischen beiden Unternehmen verbunden. So erfolgt die Herstellung fotopolymerer Druckplatten bei Stichnothe Druckformen, wofür modernste Verarbeitungsanlagen und State-of-the-Art-Technik zur Verfügung stehen, darunter Anlagen zur Plattenbebilderung von Esko. Als erfahrener Hersteller mit dem entsprechenden Know-how übernimmt GRS die Fertigung von Platten und Sleeves aus Elastomer mit variablen Unterbauten.

Investition in Lasergravur

Zur Steigerung von Gravurqualität und Produktionskapazität wurde mittlerweile bei GRS in zwei neue Laseranlagen des Herstellers AKK, einem Spezialisten für Lasergravur-Systeme mit Sitz in Krefeld, investiert. Mit nunmehr insgesamt vier Produktionsmaschinen werden langlebige Elastomersleeves bis zu einer Ballenbreite von 3200 mm für den hochauflösenden Flexodruck gefertigt.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen verstärkt das zuvor schon hohe Niveau der Beratungsservices. Unter dem Motto „Bewährtes bleibt. Neues kommt“ stehen den Kunden technisch versierte Fachkräfte bei der Entscheidung für die jeweils optimale Druckform zur Seite.

Zertifizierte Anlagentechnik

Für die Druckformherstellung kommt modernste Bebilderungstechnik von Esko zum Einsatz. Hierfür erhielt Stichnothe im Jahr 2021 als erstes deutsches Unternehmen die entsprechende Esko XPS Crystal-Zertifizierung, die als Teil des XPS Crystal Hardware Care Plans angeboten wird. Diese Technik kombiniert die UV-Haupt- und Rückseitenbelichtung durch den Einsatz von LEDs, die kontinuierlich ein gleichmäßiges UV-Licht abgeben. Hierfür wurde Esko XPS Crystal bereits mit dem FTA Award, dem InterTech Technology Award, dem EFIA Technology Award und dem Red Dot Award for Product Design ausgezeichnet.

Eine zentrale Voraussetzung zur Verleihung dieser Zertifizierung ist der Nachweis anhaltender Qualitätsverbesserung im Produktionsbetrieb. Der entsprechende Zertifizierungsprozess kann entweder bei der Installation, während eines präventiven Wartungsbesuchs oder auf individuelle Anfrage initiiert werden. Als zertifizierter Esko Partner profitiert Stichnothe Druckformen jedoch nicht nur vom Benchmarking und der Identifizierung der jeweils am besten geeigneten Verfahren hinsichtlich Produktionseffizienz und Qualitätssicherung. Die Zertifizierung ermöglicht es dem Unternehmen außerdem, seinen Kunden ein zusätzliches Maß an Zuverlässigkeit der Produktion und konstante Qualität der Druckergebnisse zu bieten.

Dennis Melching betont diesbezüglich: „Optimale Druckergebnisse basieren stets auch auf individueller und umfassender Beratung. Diese Erkenntnis hat sich in den letzten 60 Jahren immer wieder bestätigt. Seit der Gründung steht Stichnothe Druckformen daher für einen modernen Maschinenpark in Verbindung mit Kompetenz, Sorgfalt und Verantwortung als Kerneigenschaften.“

Druckformherstellung auf höchstem Niveau

2018 installierte Stichnothe Druckformen den CDI Crystal 5080 für die Flexoplatten-Bebilderung und den XPS Crystal 5080 für die gleichzeitige UV-Haupt- und Rückbelichtung. Zu den Entscheidungskriterien für diese Installation gehörte die Forderung nach geringsten Toleranzen über den gesamten Produktionsablauf, dem die Systeme voll gerecht werden.

Stichnothe Druckformen ist bereits seit vielen Jahren mit Geräten und Software von Esko vertraut. Neben CDI Spark-Belichtern und der dazugehörigen Workflowsoftware sind auch zwei Kongsberg-Schneideanlagen, eine als Vollautomat, die andere mit Fräseinrichtung, im Einsatz. „Wir setzen professionelles Farbmanagement, führende Proofsysteme, neueste DTP-Programme und spezielle Flexodruck-Software ein. So gewährleisten wir, dass nach der Revision als letztem Schritt vor der Druckplattenerstellung, alles bereit ist für die Herstellung optimaler Druckformen“, so Dennis Melching. Mit dieser Anlagenkombination ist die Zielsetzung verbunden, Stichnothe Druckformen vor allem im qualitativ hochwertigen Flexodruck für flexible Verpackungen stärker aufzustellen. Beste Ergebnisse bei der Plattenherstellung gewährleisten dabei die spezielle Oberflächenstruktur mit Microzellen und flachen Punktformen.

Nach Angaben von Stichnothe Druckformen verringert der CDI Crystal 5080 XPS die Anzahl der manuellen Arbeitsschritte im Vergleich zu anderen Technologien um 50%. Zudem verkürzt sich spürbar der Zeitaufwand zur Produktion maschinenfertiger Druckformen. Eine schnelle UV-Belichtung, die selbst feinste Linien und den kleinsten Text auf die Platte bringt, gehört zu den wichtigsten Faktoren zur Gewährleistung der Plattenstabilität. Durch die Koppelung des XPS Crystal 5080 mit dem CDI Spark wird ein Grad an Automatisierung erreicht, die den eigentlich aus fünf manuellen Schritten bestehende Prozess nunmehr auf nur noch einen reduziert.

Über Stichnothe Druckformen

Seit der Gründung im Jahr 1953 ist Stichnothe Druckformen im Bereich Flexodruck aktiv. Die damit verbundene praktische Erfahrung in Kombination mit hochmoderner Technik machte das Unternehmen zu einem führenden Hersteller von Flexodruckformen in Deutschland. Im Drei-Schicht-Betrieb verlassen pro Jahr rund 25.000 m2 Plattenmaterial die vier Produktionsstraßen. Das seit 2016 in Sarstedt südlich von Hannover angesiedelte Unternehmen beschäftigt aktuell 47 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Preprint, Wellpappe und flexible Verpackungen tätig. Zum Kundenspektrum gehören Unternehmen im Food- und Non-Food-Bereich in Deutschland, Frankreich, Polen und Tschechien.