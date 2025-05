Köstlin erweitert Flexokapazitäten

Investitionen in FlexcelNX Ultra und Shine LED-Technologie sichern Wachstum bei Flexodruckformen

Köstlin Prepress Services aus Ditzingen baut seine Flexodruckformproduktion weiter aus und investiert erneut in die Flexcel NX-Technologie von Miraclon. Mit dem klaren Ziel, Produktivität und Effizienz zu steigern sowie Materialeinsatz und Energieverbrauch zu optimieren, begegnet das Unternehmen dem anhaltenden Wachstum seiner Kundenbasis – insbesondere im Bereich flexibler Verpackungen.

Wachstum durch neue Kunden und mehr Produktvielfalt

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete Köstlin einen deutlichen Anstieg bei Aufträgen und Umsatz. „Wir beobachten, dass Markenartikler wieder verstärkt neue Produkte und Verpackungsdesigns einführen“, sagt Geschäftsführer Marc Talmon Gros. Hinzu komme die Akquise neuer Kunden mit breitem SKU-Portfolio. Besonders geschätzt werde der Zentralrepro-Service, den Köstlin anbietet – von der Datenaufbereitung bis zur fertigen Flexodruckform aus einer Hand.

Flexcel NX-Platten dominieren die Produktion

Seit über zwölf Jahren arbeitet Köstlin mit der Flexcel NX Technologie von Miraclon und liefert sowohl lösemittelbasierte Flexcel NXH-Platten als auch wasserauswaschbare Flexcel NX Ultra-Platten. Hergestellt werden diese auf einem Flexcel NX Wide 4260-System. Der Anteil der Flexcel NX-Platten an der gesamten Flexoplattenproduktion liegt inzwischen bei über 75 Prozent.

„2024 konnten wir unsere Flexcel Plattenproduktion um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern“, so Talmon Gros. Platten anderer Hersteller verzeichneten dagegen keine Zuwächse. Für ihn ein klares Zeichen, dass Druckereien auf leistungsfähige, stabile Lösungen setzen: „Flexcel NX ist der Standard für alle, die bei Qualität, Produktivität und Kosteneffizienz keine Kompromisse machen.“

Neues System steigert Format und Produktivität

Ein Meilenstein war im November 2024 die Inbetriebnahme eines Flexcel NX Ultra 42-Verarbeitungssystems. Es ersetzt ein kleineres Modell (NX Ultra 35) und erlaubt die Herstellung von Platten bis zu einem Format von 1.067 x 1.524 mm. Der Vorteil liegt nicht nur im größeren Format, sondern vor allem in der besseren Materialausnutzung.

„Durch die um 50 % größere Fläche erreichen wir mit dem Flexcel NX Ultra 42 Verarbeitungssystem eine deutlich bessere Ausnutzung des Plattenmaterials. Wenn wir zum Beispiel einen Sack für Gartenerde produzieren, hat früher nur eine Farbe des Motivs auf eine Platte gepasst, und vielleicht 35 bis 40 % der Fläche waren ungenutzt. Jetzt können wir das Plattenlayout besser optimieren, um Materialverluste zu minimieren“, erklärt Marc Talmon Gros.

Auch die Ausstoßleistung hat sich verbessert: In einer Acht-Stunden-Schicht produziert Köstlin bis zu 16 großformatige Flexcel NX Ultra Platten. Der Anteil dieser Platten an der gesamten Flexcel-Produktion soll 2025 auf über 30 Prozent steigen.

PureFlexo Printing setzt sich durch

Immer mehr Kunden von Köstlin setzen zudem auf PureFlexo Printing – eine Miraclon-Technologie zur Optimierung der Farbübertragung. „Wir haben unsere Standard-Testform bei den meisten Kunden mit Flexcel-Platten neu angedruckt – fast alle bestätigten die Vorteile von PureFlexo hinsichtlich Farbkontrolle und Tonwertzuwachs“, sagt Talmon Gros. Rund 70 Prozent aller Flexcel NX-Platten bei Köstlin werden inzwischen mit dieser Oberflächenstrukturierung-Technologie gefertigt.

LED-Technologie optimiert UV-Belichtung

Auch im Bereich Belichtung setzt Köstlin auf Effizienz: Ein vorhandener UV-Belichter wurde mit dem Shine LED-Lampenset von Miraclon umgerüstet. Die neuen LED-Lampen ersetzen konventionelle UV-Leuchtstoffröhren. Der Umbau erfolgte innerhalb eines Tages durch einen lokalen Elektriker.

Die Vorteile liegen für Talmon Gros auf der Hand: „Neben einer deutlich längeren Lebensdauer und konstanten Ausgabeleistung sparen wir durch die Shine LEDs bis zu zehn Minuten pro Platte.“ Auch der Wegfall der täglichen Aufwärmzeit – rund zehn bis zwölf Minuten – summiert sich spürbar. Im Zusammenhang mit dem Wachstum der Flexcel-Produktion habe die LED-Umrüstung einen potenziellen Engpass in der UV-Belichtung rechtzeitig entschärft.

Partnerschaft mit Miraclon als strategischer Faktor

Die langjährige Zusammenarbeit mit Miraclon bewertet Köstlin als wichtigen Erfolgsfaktor. „Wir konnten uns am Markt immer wieder mit neuen Lösungen differenzieren, ohne unsere Kunden mit Umstellungen zu überfordern“, so Talmon Gros. Die Innovationsfreude und fachliche Unterstützung seitens Miraclon hätten wesentlich dazu beigetragen, technologische Entwicklungen effizient in den eigenen Betrieb zu integrieren.

Unternehmensprofil: Köstlin Prepress Services

Die 1978 gegründete Köstlin Prepress Services GmbH mit Sitz in Ditzingen ist ein familiengeführter Dienstleister für Repro- und Druckvorstufenleistungen sowie die Herstellung von Flexodruckformen. Mit rund 50 Beschäftigten bedient das Unternehmen vor allem Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikbranche. Flexible Verpackungen bilden den Schwerpunkt des Portfolios, das auf hohe Qualitätsstandards ausgerichtet ist. Seit 2013 nutzt Köstlin die Flexcel NX Technologie, seit 2020 auch die Flexcel NX Ultra -Lösung.