50 Jahre Rondo Ganahl

Neue Produktionshalle für den digitalen Wellpappendruck

Rondo Ganahl, einer der führenden europäischen Hersteller von Wellpappen und Verpackungen, plant, sein 50-jähriges Jubiläum und die offizielle Einweihung einer neuen Produktionshalle. Das Investitionsvolumen beträgt 25 Millionen Euro einschließlich Equipment. Das in der Steiermark beheimatete österreichische Unternehmen will von der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung mit anhaltenden Steigerungen von 25 bis 30% pro Jahr bei den digitalen Produktionsmengen auch in Zukunft profitieren.

Das Herzstück ist die Single-Pass-Druckmaschine Delta SPC 130 von Koenig & Bauer Durst mit wasserbasierter Druckfarbentechnologie, die neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet und die von den Markenartiklern gewünschten Branchenlösungen für Lebensmittelverpackungen bietet. Die Delta SPC 130 wurde erfolgreich in das neue Werk überführt und die Produktion wie geplant Anfang April aufgenommen.

Erfolgreich mit Digitaldruck

Die offizielle Eröffnungsfeier für das neue Gebäude soll zusammen mit der Feier zum 50-jährigen Jubiläum von Rondo St. Ruprecht im September stattfinden. Vor drei Jahren hat das Unternehmen, das Teil des aus acht Standorten in verschiedenen Ländern Europas bestehenden Rondo-Konzerns ist, in die Delta SPC 130 investiert, um in die Digitalproduktion einzusteigen. Rund 90 % des Digitaldruckgeschäfts von Rondo entfallen auf die Lebensmittelindustrie. Rondo plant die digitale Technologie weiter ausbauen.

Produktaufsteller für Markenartikler

Karl Pucher, Geschäftsführer bei Rondo Ganahl, St. Ruprecht, sagt: „Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Der Digitaldruck war vor drei Jahren angesichts einer ungewissen Zukunft ein großer Schritt für uns, aber wir haben ihn nicht bereut. Der Wandel wird durch Markenartikler vorangetrieben, die Produkte schnell auf den Markt bringen müssen. Mit Digitaldruck sind wir in der Lage, Produkte sehr schnell von der Entwicklung zum Kunden zu bringen – darunter Lindt & Sprüngli, für die Produktaufsteller (Displays) wichtig sind und die uns von Anfang an auf unserer digitalen Reise begleitet haben. Die SPC 130 wird im Zweischicht-Betrieb sehr gut ausgelastet, manchmal sogar in drei Schichten. Wir haben viele Kunden in der Lebensmittelbranche und einer der Hauptgründe für die Entscheidung für Koenig & Bauer Durst sind die lebensmittelechten Druckfarben. Alle Genehmigungen, die wir für die Lebensmittelbranche benötigen, wurden uns von Koenig & Bauer Durst bereitgestellt.“