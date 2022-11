Nachhaltigkeit: Digitaler Produktpass für Verpackungen

Dow, HP Indigo, Reifenhäuser, Cadel Deinking und Karlville zeigen auf, wie der Digitalisierung die Recyclingfähigkeit von Verpackungen vorantreibt

Nach der erfolgreichen Lancierung des Pouch-to-Pouch-Recyclingkonzept für digital bedruckte Polyethylen-Barriere-Verpackungen, haben Dow Packaging and Specialty Plastics, eine Geschäftseinheit von Dow, gemeinsam mit den Unternehmen HP Indigo, Reifenhäuser, Cadel Deinking und Karlville jetzt in einem zweiten Schritt die Anwendung eines digitalen Produktpass mithilfe der R-Cycle Datenbank implementiert.

R-Cycle ist eine unternehmensübergreifende Initiative zur Entwicklung eines offenen und weltweit anwendbaren Rückverfolgbarkeitsstandards für nachhaltige Kunststoffverpackungen.

Kreislaufwirtschaft benötigt Information

Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen, bedarf es zweier Voraussetzungen: Die erste sind voll-recyclingfähige Verpackungen, die gleichzeitig über einen möglichst hohen Rezyklat-Anteil verfügen. Das Pouch-to-Pouch-Recyclingkonzept hat diesen Anspruch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und damit, zweitens, ein solcher Materialkreislauf auch unter realen Bedingungen für Post-Consumer-Abfallströme funktioniert, muss sich der Abfall-Sortier- und Recyclingprozess grundlegend verbessern.

In einem komplexen Abfallstrom aus verschiedensten Produkten ist eine sortenreine Trennung nach Kunststoffsorten, Inhaltstoffen und Verwendung der Verpackung (z.B. Lebensmittel, Medikamente oder Chemikalien) heute noch nicht möglich. Am Ende entsteht ein minderwertiges Gemisch aus verschiedenen Kunststoffen, das im Recycling nur sehr bedingt einsetzbar ist – in der Regel enden diese in der thermischen Verwertung oder bestenfalls im Downcycling. Ursache ist das Fehlen von Kerninformationen, um Kunststoffabfälle in sortenreine Fraktionen zu sortieren und so in einen wertvollen Rohstoff für neue Produkte zu verwandeln.

Der Pass für Beutelzirkularität

Genau diese Informationen liefert R-Cycle, und das Beste dabei ist: die Informationen liegen bereits vor. Produktions- und ERP-Systeme erfassen, schreiben und analysieren alle denkbaren Informationen rund um eine Verpackung. Man muss nur die relevanten Informationen aggregieren und entlang der Wertschöpfungskette weitertransportieren. Das Vehikel dafür ist der sogenannte digitale Produktpass.

Im Pouch-to-Pouch-Recyclingkonzept werden alle recycling-relevanten Information der Verpackung in einem standardisierten Datensatz erfasst – also unter anderem der Kunststofftyp, Druckfarbe oder der Rezyklatanteil – und können über eine Markierung abgerufen werden.

So können industrielle Sortieranlagen auf die Produktpässe der Verpackungen zugreifen und entsprechend sortenreine Abfallfraktionen bilden. Es entstehen dank des digitalen Produktpasses hochqualitative und transparente Wertstoffströme, die entsprechend für gleich- oder höherwertige Anwendung wiederverwertet werden können.

Über R-Cycle

R-Cycle wurde von verschiedenen Technologieunternehmen und Organisationen entlang des gesamten Lebenszyklus von Kunststoffverpackungen zur Marktreife entwickelt. Aktuell zählt die branchenübergreifende und stetig wachsende Community über 2056 führende Industriepartner. R-Cycle ist mit jeder Produktionsanlage vernetzbar, von Folien-, Blasform oder Spritzgussmaschinen über Verarbeitungs-, Druck- und Abfüllmaschinen bis hin zu Abfallsortier- und Recyclinganlagen. Die Rückverfolgungstechnologie hinter R-Cycle basiert auf GS1-Standards – dem führenden globalen Netzwerk für branchenübergreifende Prozessentwicklung und Gründungsmitglied von R-Cycle. GS1-Standards werden täglich für mehr als sechs Milliarden gescannte Barcodes verwendet. Die zugrundeliegende Technologie – der so genannte EPCIS-Standard – wird bereits in verschiedenen Branchen weltweit erfolgreich eingesetzt.