Kodak übernimmt GSS und trägt damit zur Stabilisierung seiner Lieferketten bei

Inkjet-Digitaldruck

Kodak hat die Übernahme von Graphic Systems Services Inc. (GSS), eines Anbieters von Transportsystemen für Inkjet-Rollendruckmaschinen und anderen druckbezogenen Maschinenkomponenten sowie technischen Dienstleistungen bekannt gegeben. Die Übernahme soll dem Unternehmen eine größere Kontrolle über seine Lieferkette für Inkjet-Druckmaschinenkomponenten sowie zusätzliches ingenieurstechnisches Know-how verschaffen, um sein wachsendes Inkjet-Druckmaschinenprogramm zu erweitern.

Die Übernahme von GSS spiegele die fortlaufenden Investitionen von Kodak in Digitaldrucktechnologie wider, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Kodak präsentierte vor Kurzem seine neue Kodak Prosper Ultra 520 Druckmaschine bei den Hunkeler Innovationdays. Die mit dem von Kodak entwickelten Ultrastream Continuous-Inkjet-Schreibsystem ausgestattete Druckmaschine soll sich als Konkurrenz zum Offsetdruck positionieren, indem sie eine hohe Bildqualität (vergleichbar mit dem Offsetdruck im 80er-Raster) bei Produktionsgeschwindigkeiten (152 m/min) bietet.

GSS ist ein langjähriger Zulieferer von Kodak und liefert Transportsysteme für die Kodak-Prosper-Druckmaschinenreihe, einschließlich der Kodak Prosper Ultra 520 und der Kodak Prosper 7000 Turbo Druckmaschine. GSS hat seinen Sitz in Springboro im US-Bundesstaat Ohio in der Nähe von Kodaks Entwicklungs- und Produktionszentrum für Inkjet-Technologie in Dayton, Ohio.

„Die Verfügbarkeit einer unternehmenseigenen Bezugsquelle für Transportsysteme und zusätzliches Fachwissen von einem Branchenführer wie GSS wird unser Inkjet-Geschäft unmittelbar stärker und nachhaltiger machen“, sagt Jim Continenza, Executive Chairman und CEO von Kodak. „Angesichts der weiterhin herausfordernden Wirtschaftsbedingungen ist es jetzt an der Zeit, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und Beschaffungsrisiken zu mindern, um eine zuverlässige Belieferung unserer Kunden mit Druckmaschinen zu gewährleisten. Mit Blick in die Zukunft wird unsere Fähigkeit, die fachlichen Qualifikationen und Ressourcen von GSS zu nutzen, äußerst wertvoll sein, da wir uns weiterhin auf den Ausbau unseres Inkjet-Portfolios und die Bereitstellung vollintegrierter Inkjet-Lösungen konzentrieren werden.

„In den 20 Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir eine sehr enge Geschäftsbeziehung zu Kodak aufgebaut“, sagt Dan Green, Präsident und CEO von GSS. „Unsere Mitarbeiter sind begeistert von Kodaks Entscheidung, GSS zu übernehmen. Unser Portfolio an Inkjet-Transportsystemen und anderen Komponenten sowie unser Fertigungs-Know-how und unsere technischen Beratungsleistungen werden Kodak helfen, seine Position eines führenden Anbieters von Inkjet-Technologie weiter zu stärken.“