Juan Cano ist neuer Marketing Director von Screen Europe

Inkjet-Digitaldruck

Screen Europe hat Juan Cano zum Marketing Director ernannt, um sein kontinuierliches Wachstum als führender japanischer Hersteller von Inkjet-Digitaldruckmaschinen auf dem europäischen Markt voranzutreiben.

In dieser Funktion wird er ein junges und talentiertes Marketingteam leiten, das für die Vermarktung der drei wichtigsten Produktreihen von Screen verantwortlich ist:

Truepress JET für den Akzidenzdruck,

Truepress LABEL für den Etikettendruck und

Truepress PAC für den Verpackungsdruck

Als Marketing Director wird Juan Cano die Entwicklung und Durchführung umfassender Marketingkampagnen leiten. „In dieser Eigenschaft wird Juan seine langjährigen Erfahrungen und umfangreichen Kenntnisse der Digitaldruckindustrie und Marktdynamik nutzen. Seine Kommunikationsfähigkeiten, wichtigen Stakeholdern das einmalige Portfolio von Screen in Sachen Inkjet-Digitaldruckmaschinen überzeugend zu vermitteln, werden das Markenimage unseres Unternehmens weiter stärken und unser kontinuierliches Wachstum auf dem europäischen Digitaldruckmarkt unterstützen“, erläutert Akihiro Fujii, Präsident von Screen Europe. „Wir freuen uns sehr, dass Juan unsere Marketingaktivitäten in Europa leiten wird.”

Cano wird seine neue Aufgabe in Personalunion mit seiner bisherigen Position als Business Development Director von Screen Europe für flexible Verpackungen wahrnehmen, die er seit 2020 innehat. Durch seine Doppelfunktion wird er tiefe Einblicke in die Kundenanforderungen und Branchendynamik erlangen und so in der Lage sein, wirkungsvolle und erfolgreiche Marktstrategien mit messbaren Ergebnissen umzusetzen.

Cano erklärt: „Für mich ist die Übernahme der zusätzlichen Funktion als Marketing Director eine große Ehre – in einer Zeit, in der Screen nicht nur auf seinen Hauptmärkten stark expandiert, sondern auch in neue Märkte, wie in den Verpackungsmarkt einsteigt. Ich freue mich darauf, unsere Marktpräsenz durch überzeugende Strategien und Produktlösungen weiter auszubauen. Ich werde alles daransetzen, um die Kundenbindung und das Markenimage zu stärken und das Wachstum von Screen auf dem europäischen Markt voranzutreiben.“