ION-Digitaldrucktechnologie für Instant-Tickets

International Game Technology (IGT), ein weltweit führender Anbieter von Glücksspielen wird künftig mit der digitalen Drucktechnologie ION von PCMC arbeiten, um so das komplexe Druckverfahren für Lotteriescheine (Instant-Tickets) zu verbessern.

“Die patentierten Infinity Instant-Lotteriespiele von IGT, die nun mit der ION-Technologie von PCMC gedruckt werden, verändern den traditionellen Sofortscheindruck”, so Keith Cash, Vice President und General Manager für Instant Products and Services bei IGT. “Mit dieser Innovation kommen die Spieler in den Genuss eines neuen Unterhaltungsniveaus, einschließlich eines vollfarbigen Spielerlebnisses. Außerdem können die Tickets dank der Anpassungsmöglichkeiten des Digitaldrucks für jedes Spielersegment und jeden Händlertyp maßgeschneidert werden. IGT hat sich entschieden, diese Produktkategorie als Infinity Instants zu bezeichnen, da die Möglichkeiten dieser Technologie nahezu unbegrenzt sind.”

In nur sieben Monaten lieferte das Digitaldruckteam von PCMC ein komplexes ION-Hochgeschwindigkeits-Inkjetsystem, das auf der DuraLink-Technologie von Memjet basiert und mit einem Navigator-Frontend von Xitron ausgestattet ist. “Wir haben ein mehrfach breites Duplex-System entwickelt, das mit voller Geschwindigkeit und in Farbe druckt. Da IGT im variablen Datendruckmodus arbeitet, gleicht kein Ticket dem anderen”, so Peter Kuschnitzky, PCMCs Spezialist für Digitaldruckanwendungen.

Die ION-Digitaldrucklösung von PCMC kann analoge Druckmaschinen in digitale Hybridplattformen verwandeln. Um dabei spezifischen Kundenanforderungen gerecht zu werden, konfiguriert das Unternehmen die Komponenten und Module jeweils individuell.