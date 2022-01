The Royal Group investiert in die Single-Pass-Druckmaschine Delta SPC 130

Flexibilisierte Massenproduktion mit dem Digitaldruck

The Royal Group (TRG), einer der größten unabhängigen Hersteller von Faltschachteln und Displays in den USA mit mehr als 30 Standorten im ganzen Land, hat in eine Single-Pass-Druckmaschine vom Typ Delta SPC 130 Automatic von Koenig & Bauer Durst investiert.

Die in sechs Farben druckende Digitaldruckmaschine, die nun am TRG-Standort Mid-Atlantic Packaging in der Nähe von Philadelphia zum Einsatz kommt, soll eine flexibilisierte Massenproduktion in großem Umfang ermöglichen.

Digitaldruck im erweiterten Farbraum

Die Delta SPC 130 Automatic bietet nach Angaben von Koenig & Bauer Durst mit ihrer lebensmittelechten und wasserbasierten Druckfarbentechnologie spezifische Lösungen für die Verpackungs- und Displayindustrie für Lebensmittel- und Einzelhandel. So soll die neue Single-Pass-Druckmaschine die Durchlaufzeiten reduzieren und eine Druckqualität bieten, die dem Flexo- und Offsetdruck in nichts nachsteht.

Die Umstellung von traditioneller zu digitaler Produktion ermögliche es TRG, den Kundenbedürfnissen besser gerecht zu werden, denn die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen und beschleunigter Markteinführung steige weiter. Mithilfe der erweiterten Farbpalette der Druckmaschine, die den CMYK-Farbraum um Orange und Lila ergänzt, decke sie mehr als 90 Prozent der über 3000 Pantone-Farben ab, einschließe Sonderfarben für bestimmte Marken.