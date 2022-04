100 %‑Inline-Inspektion in einer der größten Druckereien Frankreichs

Qualitätssteigerung im Verpackungsfoliendruck

G’imprim, ein Geschäftsbereich der Granger-Gruppe, unterhält eine der größten Druckereien für flexible Verpackungen in Frankreich. Um Qualitätsproblemen im Druck entgegenzutreten und Kundenreklamationen zu verhindern, entschied man sich für ein 100%‑Inspektionssystem von Isra Vision.

Bei G’imprim werden auf sieben 8- bis 10-Farben-Flexodruckmaschinen flexible Verpackungen für Großkunden mit einer skalierbaren Kapazität von bis zu 600 Millionen laufenden Metern pro Jahr bedruckt. Die Produktpalette reicht von Schrumpffolien für die Getränke- und die Konservenindustrie über Verpackungsfolien für Zellstoffhersteller (Küchenrollen / Toilettenpapier) und Folien für FFS-Säcke aus PE bis hin zu atmungsaktiven und Standardfolien für Hygieneprodukte.

Anzeige

Am Point-of-Sale sind hochwertige Verpackungen als wichtige Marketingbotschaft und als Kaufanreiz zugleich – gerade bei Erstkäufen – häufig kaufentscheidend. Ihre Qualitätsanmutung und die damit verbundenen Erwartungen der Verbraucher beeinflussen direkt, wie gut sich ein Produkt verkauft. Fehler im Druckbild der Verpackungen, wie Farbspritzer oder fehlende Farbe, sind nicht akzeptabel und dürfen es auf keinen Fall bis in den Handel schaffen, suggerieren sie doch mangelnde Wertigkeit des Produkts und schädigen so die Markenwahrnehmung bzw. letztendlich die Verkaufszahlen. Dementsprechend hoch sind heutzutage die Ansprüche an die Druckqualität der Verpackungen.

Verbesserung der Produktqualität

Da die bisherigen Inspektionslösungen den Qualitätsanforderungen der Druckerei nicht mehr genügten, entschied man sich für ein neues System. Mit Isra Vision Smash, der Inspektionslösung für unbedruckte Kunststofffolien und Vliese, hatte G’imprim nach eigenen Angaben bereits gute Erfahrungen gemacht. In einem weiteren Unternehmensbereich installiert, zeigten sich die 100%‑Inspektionssysteme seit einer erfolgreichen Versuchsphase im März 2014 als dauerhaft zuverlässig und sehr benutzerfreundlich. Daher fiel die Wahl erneut auf ein Produkt von Isra Vision.

Um die Inspektionsleistung und damit die Produktqualität nachhaltig und wiederholbar zu verbessern, wurde das PrintStar-System für die 100%ige Bahnbeobachtung gewählt, das die Teilbilder der Matrixkameras konkurrierender Systeme effektiv ergänzt. Gerade bei der Inspektion von Endlosmaterial zeigt das System auf Basis hochauflösender Zeilenkameras deutliche Vorteile und erkennt auch noch kleinste Fehler, die Lösungen mit Matrixkameras bereits entgehen. In Kombination mit ultraheller LED-Beleuchtung ermöglicht die 100%‑Inspektionslösung die kontinuierliche Qualitäts- und Prozesskontrolle des Druckbildes, der Laminierung sowie der Beschichtung. Auftretende Fehler werden in Echtzeit erkannt und klassifiziert, so dass Störquellen frühzeitig beseitigt werden können.

Erste Ergebnisse



Die Fehlererkennung und -klassifizierung sorgt dafür, dass nur relevante Fehler gemeldet werden, und lässt sich fein konfigurieren. So gehörte zu den ersten Auswirkungen des neuen Systems die Identifikation wiederkehrender Fehler und die Umsetzung maßgeschneiderter Aktionspläne als Gegenmaßnahmen. Dank der 100 %‑Inspektion konnten Maschineneinstellungen optimal angepasst und die Fehlerquote reduziert werden. Die Auswertung zeigte sich auch hilfreich bei der Auswahl optimal geeigneten Verbrauchsmaterials für die Druckmaschinen selbst.

Die Installation des Inspektionssystems konnte idealer Weise ohne mechanische Änderungen an den Druckmaschinen durchgeführt werden. Auch bietet sich für die Zukunft an, weitere Module zur Überwachung der Farbgenauigkeit, oder für das Erkennen feinster Details bei der Bahnkontrolle in das 100%‑Inspektionssystem zu integrieren. In Kürze bieten sich mit neuen Software-Upgrades der nächste Schritt in Richtung Prozessüberwachung und Überwachung des Systemzustandes selbst an (Condition- / Health-Monitoring). Diese und weitere Optionen erlauben eine kundenspezifische Anpassung an jede Druckaufgabe.

Firmenweite Skaleneffekte

Vor allem drei Abteilungen profitieren direkt vom Einsatz des 100%-Inspektionssystems. Den Druckern erleichtert PrintStar nicht nur durch die Fehleridentifikation die tägliche Arbeit, es bietet ihnen auch die Sicherheit, dass kein relevanter Fehler übersehen wird. Manuelle Prüfungen sind nicht mehr nötig, so dass nun wichtige, anders gelagerte Aufgaben übernommen werden können. Die Mitarbeiter der Qualitätssicherung nutzen die gewonnenen Daten mit Blick auf den gesamten Druckprozess für Optimierungsmaßnahmen. Für den Vertrieb sind stark reduzierte Fehlerzahlen und die Möglichkeit von qualifizierten Qualitätsberichten ein starkes Verkaufsargument gegenüber Bestands- und Neukunden.