Professionelle Inspektion und Wartung durch Servicetechniker

W&H und Jung Verpackungen

Die Jung Verpackungen GmbH ist der Marktführer für Geschenk- und Seidenpapiere in Europa. Als Eckpfeiler ihres Handelns basieren die Erfolgsfaktoren Qualität und Flexibilität auf über 50 Jahren Erfahrung in der Produktion. Jung hat es sich zum Ziel gesetzt ein Markenerlebnis „zum Anfassen“ für ihre Kunden zu schaffen, die zum großen Teil aus Luxusgüterherstellern, der Markenartikelindustrie sowie dem gehobenen Facheinzelhandel bestehen.

Durch eine außergewöhnliche Leistung und Innovationen im Produktportfolio schafft das Unternehmen es sich vom Wettbewerb abzuheben. So ist es nicht überraschend, dass Jung ein großes Augenmerk auf höchste Qualität, Sauberkeit und Pflege der Produktionsmaschinen legt: Die W&H-Flexodruckmaschine Vistaflex ist bereits 14 Jahre alt und immer noch in einem exzellenten Zustand.

Inspektionen durch Servicetechniker

Ergänzend zu eigenen Instandhaltungsmaßnahmen vertraut Jung auf Inspektionen durch W&H. In Hinblick auf diesen Experten-Service berichtet Manuel Maurer, Druckereileiter Jung: „Auch wenn eigene Wartungen stetig durchgeführt werden und die Vistaflex in einem sichtbar guten Zustand ist, hat es eine ganz andere Qualität die Maschine durch den Hersteller prüfen zu lassen.“

Der W&H Servicetechniker, welcher bereits an der Installation der Neumaschine vor 14 Jahren beteiligt war, führte eine mechanische Inspektion der Vistaflex mit acht Druckwerken bei Jung durch. Währenddessen prüfte er alle Druckwerke und die verschiedenen Komponenten auf ihre Funktion und Beschädigungen. Notwendige Anpassungen wurden direkt umgesetzt und den Druckern an der Maschine erklärt. In Ergänzung dazu inspizierte der Techniker weitere Maschinenmodule, wie Abwicklung, Trocknung, Hintergestell mit Anpresswalzen, Kühlzylinder und Riemen. Danach prüfte er den gesamten Längsschneider, die Aufwicklung, den Vistaport und auch das Turboclean-System.

Bevorratung mit sensiblen Ersatzteilen

Die Inspektion zeigte auf, welche Verschleißteile ersetzt werden müssen. Auch diskutierte man vor Ort empfohlene Ersatzteile. „Eine professionelle Inspektion ist ebenso wichtig, wie die Bevorratung mit sensiblen Ersatzteilen, um Stillstände zu vermeiden bzw. zu reduzieren“, resümiert Manuel Maurer.

Nächstes Ziel: Weitere Reduktion des Anlaufmakulatur

Im Rahmen der Inspektion gelang es dem W&H Techniker technische Defizite festzustellen, die Sicherheit der Drucker zu erhöhen und zugleich Wissenslücken zu schließen. Abschließend zog er ein Fazit und gemeinsam definierte man die nächsten Schritte: Das Ziel ist eine weitere Reduktion des Anlaufausschusses. Dies wird zu weniger Ausschuss führen, Kosten reduzieren und die Umwelt schonen.