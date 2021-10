Zecher erweitert Produktionskapazitäten um 25%

Neue Beschichtungsanlage für die Herstellung von Rasterwalzen

Die Zecher GmbH, ein global agierender Hersteller von Rasterwalzen aus Chrom und Keramik, erweitert nach eigener Aussage mit der Anschaffung einer zusätzlichen Keramik-Beschichtungsanlage seine Produktionskapazitäten um 25%.

Um den Anforderungen an eine hochgradig abrasions- und korrosionsbeständige sowie für die hochauflösende Lasergravur bis 700 L/cm geeignete Funktionsschicht zu genügen, setzt Zecher auf die Technologie der Plasmabeschichtung. Durch die Plasmabeschichtung können die erforderlichen Funktionsschichten mit qualitativ überzeugenden mechanischen Eigenschaften sowie Restporositäten von kleiner als 1% realisiert werden.

Die aufgetragene Funktionsschicht bildet die Basis für die Gravur von Rasterwalzen und Sleeves. Die etablierten und hochwertigen Chromoxid-Keramiken (Cr2O3) sind gekennzeichnet durch ein gutes Aufschmelzverhalten und eine hohe Dichte. Die Beschaffenheit der Keramikbeschichtung entscheidet über die Präzision, die Druckeigenschaften und die Langzeit-Performance der Keramikwalzen.

“Mit der ergänzenden Anschaffung reagieren wir auf die steigende Nachfrage auf dem Weltmarkt nach Zecher-Produkten und sind außerdem flexibler im Bereich der individuellen Beschichtungen von rotationssymmetrischen Bauteilen” äußert sich Rüdiger Wand, Geschäftsführer der Zecher GmbH, zu der neuen Beschichtungsanlage.

Die neue Keramik-Beschichtungsanlage knüpft an die bereits etablierte Technologie an und ergänzt sie in hervorragender Weise. Herr Wand dazu: “Mit unserer zuletzt erworbenen thermischen Beschichtungsanlage und der damit erzielten Performance, sind unsere Kunden, und somit auch wir, derart zufrieden, dass die Anschaffung einer weiteren Anlage mit dieser Technologie naheliegend war.”

Über Zecher

Die Zecher GmbH ist ein internationaler Hersteller von Rasterwalzen in Chrom- und Keramikausführung. Aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen und drucktechnischer Innovationen kann Zecher heute auf eine über 70-jährige Erfahrung in der Rasterwalzenfertigung zurückblicken. Am Firmensitz in Paderborn fertigt Zecher jährlich rund 12.000 gravierte Rasterwalzen.