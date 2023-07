Hamburger Verpackungstage – von Fischköppen und Kieznudeln

Fischköppe - Hamburger Verpackungstage

Ende April führte der Hamburger Prepress-Dienstleister packmedia zum zweiten Mal und exklusiv für seine Markenartikler-Kunden im East-Hotel die Fachveranstaltung „Fischköppe – Hamburger Verpackungstage“ durch. Als Partner waren die Unternehmen ppg> fast. fresh. flexible, Albertson Markenbande und Gries mit an Bord.

In den Gastvorträgen von Interseroh+ und GMG Color wurden die hochaktuellen Themen „Kreislaufwirtschaft“ und „Farbmanagement“ beleuchtet. Die Veranstaltung führte die Teilnehmer auf eine spannende Reise durch den Lebenszyklus einer Verpackung vom Design bis zum Recycling.

Die Kieznudel – eine fiktive Markteinführung

Der erste Fischköppe-Tag begann mit der fiktiven Markteinführung der Marke „Kieznudel“, einer Frischepasta-Ravioli mit Labskaus-Füllung, einer typisch hamburgisch-norddeutschen Variante dieser weltweit bekannten italienischen Spezialität. Diese Fiktion diente als Plattform, um die Teilnehmer anschaulich und praxisnah durch die einzelnen Prozessschritte und die damit verbundenen Themen zu führen. Dabei durchlief die „Kieznudel“ alle Schritte der digitalen Umsetzung bis hin zum Druck. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Betrachtung, in welchem Maß die jeweiligen Prozessschritte Möglichkeiten zur Umsetzung nachhaltigen Arbeitens bieten.

Veränderungen in der Verpackungsgestaltung

In den letzten Jahren hat sich der Ansatz für die Gestaltung von Verpackungen grundlegend verändert. Definierte sich in früheren Zeiten die Wertigkeit durch den maximalen Einsatz von Farben, Lacken und Schwarz, hat sich vor dem Hintergrund des wachsenden Bewusstseins für Umwelt- und Nachhaltig­keitsaspekte die Designphilosophie im Verpackungsbereich grundlegend gewandelt. Zusätzlich liegt das Hauptaugenmerk heute verstärkt auf der Betonung regionaler Verwurzelung und hoher Qualität der abgepackten Produkte. Daher gilt, dass Verpackungen nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch umweltfreundlich sein sollen.

Dieser zeitgemäße Ansatz wurde durch die Albertson Markenbande mit einer eindrucksvollen Bildsprache präsentiert. Diese Agentur für Markentwicklung und Verpackungsdesign mit Sitz in Hamburg hat es sich zum Ziel gesetzt, Kreativität und Technik sinnvoll und konsumentenwirksam zu vereinen. Dennis Landermann von packmedia thematisierte die kaum zu unterschätzende Bedeutung der Datenqualität im Artwork-Prozess. Er wies in diesem Zusammenhang auch auf die Voraussetzungen für effizientes Arbeiten in diesem Prozessschritt hin. Dazu gehören eine optimale Umsetzung der vom Kunden gelieferten Designvorlage, die adäquate Bereitstellung von Informationen sowie ein möglichst hohes Niveau entsprechender Serviceleistungen.

Die Bedeutung von Proof und Farbe

Johannes Betz von GMG Color, einem Provider von Farbmanagement-Software für ein konsistentes Markenbild mit Sitz in Tübingen, hielt einen fundierten Vortrag zum Thema farbverbindlicher Proof. Der methodische Ansatz „First Time Right“ spart nicht nur Zeit, sondern auch eine erhebliche Menge an Material und Einrichtungszeiten an der Druckmaschine. Er wies darauf hin, wie Präzision im Farbmanagement die Grundlage für eine hochwertige Reproduktion bildet und gleichzeitig auch zur Ressourcenschonung beiträgt. Die Einsparung von Druck­farbe ist sicherlich ein Aspekt, der mit Blick auf die Umsetzung nachhaltiger Herstellungsprozesse auch die Reproproduktion von Verpackungen maßgeblich herausfordert. Während früher mit metallischen Farben, Sonderfarben und Lacken gearbeitet wurde, so gilt heute eher das Prinzip „Weniger ist mehr“. Ole Rolff und Stefan Schneider von packmedia zeigten anschaulich, wie es durch intelligente Reproduktion möglich ist, Farbe zu sparen und dennoch brillante Ergebnisse auf Foliensubstrate zu erzielen.

Nachhaltigkeit durch sinnvolle Materialauswahl

Ein wesentliches Element zur Gestaltung nachhaltiger Prozessketten liegt in der Auswahl optimal geeigneter Materialien. Dirk Stolte von ppg > fast. fresh. flexible, einem Hersteller flexibler Verpackungen für Food- und Nonfood-Produkte mit Sitz in Oldenburg, gab den Fischköppe-Teilnehmern detaillierte Einblicke in die Folienherstellung. Dabei erläuterte er auch die Grenzen der Siegelfähigkeit von Monomaterialien bei der Umsetzung umweltschonender Lösungen für Frischepasta. Basierend auf diesen Erkenntnissen stellte er ein neu entwickeltes Konzept vor. Es ist speziell abgestimmt auf die Besonderheiten der Labskaus-Füllung und hebt die Nachhaltigkeit des aus recycelbaren Materialien hergestellten Verpackungsmaterials hervor. Zudem wurden minimalistische Designelemente verwendet, um die Wertigkeit des Produkts zu betonen und gleichzeitig den ökologischen Ansprüchen gerecht zu werden.

Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist die Wiederverwertung von entscheidender Bedeutung. Julian Thielen und Joachim Nolte von der Recycling-Allianz Interseroh+ erläuterten die Anforderungen einer zeitgemäßen und ef­fizienten Recyclinganlage. Interseroh+ ist eine Initiative von Interseroh, einem Dienstleister rund um die Schließung von Produkt-, Material- und Logistikkreisläufen im Kunststoffrecycling mit der größten Sortierkapazität Europas. Den Abschluss der Vortragsreihe bildete eine sehr angeregte Podiumsdiskussion zwischen allen Beteiligten entlang der Prozesskette.

Elbphilharmonie und Kickerturnier

Nach einem langen Tag informativer wie anregender Vorträge ging es zu Fuß über die Reeperbahn zur Elbphilharmonie. Dort erwartete die Fischköppe-Teilnehmer ein gemeinsames Abendessen in bester Lage mit einem herrlichen Blick über den Hamburger Hafen. Ein besonderer Höhepunkt war zweifellos auch das anschließende Kickerturnier mit Pokalvergabe. Der zweite Tag stand dann ganz im Zeichen der Herstellung von Flexodruckformen für die drucktechnische Umsetzung der Verpackung “Kieznudel“, deren Praxis vor Ort bei packmedia miterlebt werden konnte.

Packmedia – ein führender Fullservice Prepress-Dienstleister

Die abc packmedia GmbH & Co. KG ist ein Schwesterunternehmen des Hamburger Mediendienstleisters Albert Bauer Companies und seit über 40 Jahren ein Fullservice-Prepress-Dienstleister von Agenturen, Markenartiklern und Dru­ckereien im Bereich des Verpackungsdrucks. An Standorten in Deutschland und Polen wird das gesamte Produktionsspektrum von der Designerstellung über Reinzeichnung und Reproduktion bis hin zur Formherstellung für den Flexo- und Tiefdruck sowie für Prägungen abgedeckt. Als zusätzliche Dienstleistung stellt packmedia im Rahmen der hierfür eigens eingerichteten abc Academy erworbenes Fachwissen und Praxiserfahrungen dem Markt der Verpackungsherstellung zur Verfügung. Zur packmedia-Unternehmensgruppe gehören die Verpackungsdesign-Agentur Albertson Markenbande und die Horst Gries GmbH & Co. KG, deren Schwerpunkt auf Reproduktion und Druckformherstellung zur Herstellung von Verpackungen aus Wellpappe liegt.

Quele: Der Artikel wurde erstmals in der Ausgabe 4-2023 der Flexo+Tief-Druck veröffentlicht.