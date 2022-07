CorruCUT – Vom Prototypen zur hoch performanten Produktionsmaschine

Koenig & Bauer

Manchmal braucht man den richtigen Riecher, Mut, Pioniergeist und einen starken und innovativen Partner an seiner Seite. So geschehen bei Klingele Paper & Packaging Group, die als erstes Unternehmen in eine High Board Line Rotary Die Cutter CorruCUT von Koenig & Bauer investiert hat. Christoph Müller, Mitglied des Vorstandes der Koenig & Bauer AG: „Erfahrung, Tradition und der Innovationsgeist beider Unternehmen, haben dazu beigetragen, die Maschine zu einer echten Weiterentwicklung der Drucktechnologie für die Verpackungsbranche zu machen.“

Die CorruCUT von Koening & Bauer

Markteintritt gelungen – Koenig & Bauer vermarktet weitere Maschinen der CorruCUT-Serie (Quelle: Koenig & Bauer) Die neue vorrüstbare Rotationsstanze für die High Board Line Rotationsstanze CorruCUT von Koenig & Bauer steigert die Produktivität (Quelle: Koenig & Bauer) Koenig & Bauer hat sowohl die High Board Line Rotary Die Cutter CorruCUT als auch die High Board Line CorruFLEX kontinuierlich weiterentwickelt (Quelle: Koenig & Bauer)

Die heutige CorruCUT ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Klingele und Koenig & Bauer und stellt einen Technologiesprung in der Verarbeitung von Wellpappe für die Verpackungsbranche dar. Durch die Partnerschaft flossen Wünsche, Anregungen und Erfahrungen direkt in das Design der Maschine ein. Entstanden ist im ersten Schritt ein Prototyp, der bei Klingele exklusiv erprobt und weiterentwickelt wurde. Seit fast drei Jahren druckt und stanzt die erste CorruCUT im Werk Delmenhorst. „Nach einer intensiven Startphase hat sich die ursprüngliche Prototypmaschine zu einer nicht mehr wegzudenkenden hoch performanten Produktionsmaschine entwickelt“, so Patrick Ginter Leiter des Werkes in Delmenhorst der Klingele Gruppe.

Neben aller Leidenschaft für die Technik steht der wirtschaftliche Faktor gleichermaßen im Fokus – denn was hilft eine ausgesprochen stabile Druck- und Stanzqualität, wenn die Maschine nicht wirtschaftlich produziert. Der Erfolg in Delmenhorst hat gezeigt, dass die CorruCUT auch hier alle gesetzten Ziele erreicht und Klingele darin bestätigt, weiter in die Kompetenzen von Koenig & Bauer zu investieren. In diesem Jahr wird eine zweite CorruCUT bei Klingele, diesmal im Werk in Werne, die Produktion aufnehmen.

Fokussierung auf Wachstumsmärkte

Die Fokussierung auf Wachstumsmärkte wie den konventionellen und digitalen Verpackungsdruck ist Teil der erfolgreichen Koenig & Bauer-Strategie. Mit dem Wiedereinstieg in den Markt für Wellpappe verarbeitende Maschinen ging das Unternehmen diesen Weg konsequent weiter. 2017 auf der FEFCO in Wien präsentierte Koenig & Bauer erstmals seine neue Anlage. Bereits kurze Zeit später investierte die Klingele Paper & Packaging Gruppe in die High Board Line Rotary Die Cutter CorruCUT. „Nachdem Koenig & Bauer auf der drupa 2016 den Wiedereinstieg in den Wellpappenmarkt verkündet hat, haben wir uns die Entwicklung sehr genau angesehen. Der Branche fehlt ein weiterer Lieferant im High Quality Postprint Bereich“, sagte Dr. Jan Klingele, Geschäftsführender Gesellschafter der Klingele-Gruppe kurz nach dem Kauf der Maschine. Mittlerweile ist Koenig & Bauer genau dieser weitere Lieferant und das mit Erfolg. Neben Klingele produzieren weitere namhafte Unternehmen wie die Thimm und die Rossmann-Gruppe entweder auf einer CorruCUT oder einer CorruFLEX in ihren Werken.

Neue Features sorgen für Begeisterung

Koenig & Bauer hat sowohl die High Board Line Rotary Die Cutter CorruCUT als auch die High Board Line CorruFLEX kontinuierlich weiterentwickelt und in den vergangenen Jahren zahlreiche neue technische Features integriert. Christoph Müller: „Unsere Philosophie ist es, die Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und zu verinnerlichen, uns zu reflektieren und zu erkennen was wir noch besser machen können.“

Genau das spiegelt sich in den auf den Verpackungsmarkt abgestimmten Optionen wider, wie der Stanzkonturenkontrolle, dem Easy-Job-Change oder dem aktiven Luftmanagementsystem. Der vollständig digitalisierbare Workflow optimiert die Prozessabläufe im Unternehmen und liefert Produktions- und Prozessdaten in Echtzeit.

Für höchste Produktivität durch großformatige, hochvernutzte Bogen in perfekter Druck- und Stanzqualität sorgen unter anderem die patentierte Stanzlängenkorrektur individuell für jede Nutzenreihe und die hervorragende Druckqualität selbst bei größten Formaten. Durch das aktive Luftmanagementsystem konnte die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Trocknerbetrieb auf gestrichenen Bogen um bis zu 20% erhöht werden.

Seit diesem Jahr kann die CorruCUT-Anlage zudem mit einer vorrüstbaren Rotationsstanze ausgestattet werden. Die innovative Weiterentwicklung ermöglicht, den nicht in Produktion befindlichen Stanzzylinder während der Produktion vorzurüsten. Die Stillstandszeiten der Maschine verringern sich dadurch erheblich.

Durch die Kombination aus Easy-Job-Change in Verbindung mit der vorrüstbaren Rotationsstanze, dem automatischen Rasterwalzenwechsler und dem digitalen Workflow wird der Auftragswechsel hoch automatisiert und ermöglicht maximale Performance. Beim Auftragswechsel ohne Wechsel des Stanzwerkzeuges wurde der Wunsch nach einem Auftragswechsel komplett ohne Maschinenstopp, dank Flying-Job-Change, Wirklichkeit. Damit können Wellpappenverarbeiter auch die Marktanforderungen nach Just-In-Time Produktionen und immer kleineren Abnahmemengen erfüllen.

Letztlich werden jedoch technische Details für die Endkunden nur indirekt von Bedeutung sein – entscheidend ist das Ergebnis. Und das überzeugt: Hohe Farbbrillanz, intensive Leuchtkraft und gestochen scharfe Bilddetails stärken die Wahrnehmung der Produkte.

Energieeffizienz und Klimaschutz

Mit hoch performanten Maschinen wie der CorruCUT und der CorruFLEX hat Koenig & Bauer passende Antworten auf die Megatrends der Verpackungsbranche. Denn Megatrends entfalten ihre Dynamik quer durch alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche und beeinflussen natürlich auch Koenig & Bauer. Die strategische Ausrichtung auf die Trends Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Modularisierung bildet Koenig & Bauer in der Strategie Exceeding Print ab.

Sie ist die Antwort auf den ständigen Wandel, der die gesamte Branche bewegt und durch komplexe Dynamiken, den Megatrends, ausgelöst wird.

Nachhaltigkeit zählt nicht nur zu den größten Herausforderungen der Verpackungsbranche, sondern ist eine der weltweit größten Herausforderungen der Zeit. Laut einer Studie von Smithers ist Nachhaltigkeit der größte Treiber bis in das Jahr 2030. Daher gestaltet auch Koenig & Bauer seine Produkte und Prozesse so nachhaltigkeitsorientiert wie möglich. Um beim CorruCUT und CorruFLEX zu bleiben – natürlich spielte Nachhaltigkeit auch hier eine tragende Rolle bei der technischen Entwicklung. Beispielsweise kann der Energieverbrauch durch eine intelligente Steuerung der Trocknerleistung dank 20 regulierbarer Einzelzonen und dem aktiven Luftmanagementsystem signifikant reduziert werden.

Ein weiteres Feature zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ist der Non-Crush-Feeder. Dieser verzichtet auf Einzugswalzen und verhindert damit Beschädigungen der Wellpappe beim Einzug. Das ermöglicht einen um bis zu 15% höheren BCT-Wert und macht den Weg frei für einen verringerten Papiereinsatz bei stabilen BCT-Werten. Nachhaltigere und kostenoptimierte Produktionen sind damit mühelos realisierbar.

Koenig & Bauer erweitert sein Lösungsportfolio in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter in Richtung Kreislaufwirtschaft. Dabei setzt das Unternehmen sein Produkt-, Substrat- und Prozess-Know-how ein und konzentriert sich auf Innovationen, um Verpackungen ökologischer herzustellen und Abfall zu reduzieren.