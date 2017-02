Polytype Converting mit neuen Gesellschaftern

Nach Übernahme der Polytype Converting durch die Jagenberg AG im Dezember 2016 wird die Neuaufstellung der Converting-Aktivitäten in Hamburg und Fribourg (Schweiz) fortgeführt. Nach erteilter Genehmigung durch die Kartellbehörden am 14. Februar 2017 hat die Olbrich GmbH (Bocholt) ihre Betriebsstätte Coating Technology Hamburg (CTH) in die Polytype Converting GmbH eingebracht. Mit dem hierdurch geschaffenen Joint Venture hat die Polytype Converting mit der Olbrich GmbH und der Jagenberg AG zwei Gesellschafter, die eine Wachstumsstrategie verfolgen.

Es entsteht somit im Converting Bereich ein weltweites Unternehmen, das Beschichtungstechnologie liefert und mit Serviceleistungen begleitet. Die Polytype Converting GmbH (Hamburg) und die Polytype Converting AG (Fribourg) verfügen über das gesamte Know-how von Polytype, Pagendarm und Olbrich CTH.

Unterstützt wird die Polytype Converting durch die Gruppengesellschaften der Olbrich GmbH sowie der Jagenberg AG. So stehen insbesondere technische Serviceleistungen sowie die Fertigungskapazitäten der Olbrich GmbH zur Verfügung. Durch die Lebbing engineering & consulting GmbH, einer Tochtergesellschaft der Jagenberg AG, wird sichergestellt, dass die von Polytype Converting hergestellten Maschinen und Anlagen mit Antriebs- und Automatisierungstechnik ausgestattet werden. Auch bietet die zur Jagenberg gehörende Kusters Calico Machinery Pvt. Ltd. in Indien weiteres strategisches Potenzial.