Die Vorteile automatisierter bzw. vollautomatisierter Flexodruckplatten-Montage

Plattenmontage – Intelligent und mit Cloud-Anbindung

Nach Einschätzung von SOMA, dem tschechischen Herstellers von Flexodruck- und Kaschiermaschinen, Rollenschneidern, Stanzanlagen sowie Montagesysteme für Druckplatten ist die Automatisierung der Plattenmontage im Flexodruck ein wichtiger Schritt zur Steigerung der gesamten Leistungsfähigkeit und damit der Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Druckverfahren.

Plattenmontage ist noch immer eine kritische, zeit- und kostenintensive Offline-Aktivität im Flexodruck. Daher besteht ein klarer Trend in der Druckindustrie, diesen Prozess zu automatisieren. Neben der Beschleunigung der Workflows bringt dies auch drucktechnische Vorteile und Verbesserungen mit sich. Die mit automatisierten Prozessen erreichbare äußerst hohe Präzision der Montage nach vordefinierten Parametern sowie die maximale Eliminierung menschlicher Fehler reduziert spürbar den Zeitaufwand für die Montage und gewährleistet präzise Wiederholbarkeit der Aufträge.

Unterschiede zu bisherigen Plattenmontagegeräten

Bislang wurden Plattenmontagegeräte hauptsächlich entwickelt zur Unterstützung der automatische Registereinstellung sowie des nachfolgenden Druckprozesses. Dieser Aufgabe diente bislang die Montageanlage Flexmont, die auch das Vermessen von Topografie- und Passer der Druckplatte umfasste. Die während des Messvorgangs generierten Daten wurden später für das Einrichten der Flexodruckmaschine verwendet. Bei der neuesten Geräte-Generation steht die Plattenmontage selbst wieder im Vordergrund. Damit reagiert SOMA auf die ständig steigenden Marktanforderungen hinsichtlich Produktivität, Kleinstauflagen und präziser Einhaltung der jeweiligen Druckparameter. Das Ergebnis ist das automatische S-Mount-Plattenmontagegerät mit erheblichem Bedienkomfort, welches gleichzeitig auch eine neue Generation von Topografie- und Registermessung unter dem Markennamen IRIS (Intelligent Register & Impression Setting System) beinhaltet.

Das innovative Moment

Das neue S-Mount-Plattenmontagesystem bietet SOMA in drei Versionen mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden an. Im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen, die üblicherweise mit drei verschiedenen Vorrichtungen zur Montage ausgestattet sind, handelt es sich bei S-Mount um ein einziges Gerät mit verschiedenen Automatisierungsgraden. Grundsätzlich wird dem potenziellen Anwender damit die Möglichkeit eröffnet, als ersten Schritt in ein effizientes System zur manuellen Plattenmontage zu investieren und dies bei Bedarf auf Automatisierung oder Vollautomatisierung aufzurüsten. Dieses innovative Leistungsspektrum ist abgeleitet vom IRIS-System und dessen Fähigkeit, die Plattentopografie und den Passer zu messen, was die Grundlage für die automatische Registereinstellung und Druckbeistellung in der Flexodruckmaschine bildet.

Mehr Flexibilität bei der Plattenmontage

Bei der Entwicklung von S-Mount stand höchste Effizienz und eine maximale Nutzung der Arbeitszeit des Bedienpersonals im Vordergrund. In diesem Zusammenhang bedeutet Automatisierung, dass es dem Bediener möglich ist, nach Beginn des Montageprozesses zusätzliche Platten vorzubereiten, zu montieren oder die Parameter für einen neuen Auftrag zu erstellen.

Darüber hinaus hat die Vollautomatisierung keine negativen Auswirkungen auf die Zugänglichkeit des Geräts. Dies bedeutet, dass sich auch spezielle oder beschädigte Platten problemlos direkt manuell montieren lassen. Dieses Designmerkmal verleiht dem Montagevorgang ein spürbar höheres Maß an Flexibilität.

Der Einsatz neuer Optiken und hochauflösender Kameras erweitert die Möglichkeiten der automatischen Kontrolle der montierten Platten, da der Bediener die Genauigkeit dadurch selbst überprüfen kann. Alle gemessenen Daten werden mit den zulässigen Toleranzen verglichen und der Bediener wird über jede Überschreitung sofort informiert. S-Mount ist mit einer völlig neuen, intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet. Dies ermöglicht dem Bediener die sofortige Veränderung oder Anpassung der Einstellungen nach den Erfordernissen des jeweiligen Druckjobs. Dadurch vereinfacht sich auch die Auswahl der hinterlegten Parameter für Wiederhol- und Neuaufträge.

Industrie 4.0 durch S-Cloud-Anbindung

Industrie 4.0 spielt auch in Flexodruckereien eine zunehmend wichtige Rolle. Dies bedeutet, dass die relevanten Auftragsdaten nicht mehr nur an einzelne Systeme im gesamten Druckprozess gebunden sind, sondern zentral für den ge­samten Produktionsablauf im Flexodruck (Vorstufe, Druckmaschine, Kaschiermaschine, Rolleschneider) gleichzeitig verfügbar sind. Durch die Verbindung von Software und Anlagen sowie Maschinen von SOMA mit der eigenentwickelten S-Cloud lassen sich intelligente Funktionen zur Steigerung der Effizienz intelligent vernetzen und nutzen, Bedienfehler minimieren und die Prozess-Kommunikation verbessern.

Im Zusammenhang mit S-Mount ermöglicht die Verbindung mit S-Cloud die Online-Überwachung der Maschinenauslastung sowie die Ferneingabe von Auftragsparametern. Darüber hinaus ermöglicht die Anbindung des Montagegeräts an die SOMA-Flexodruckmaschine Optima eine sichere Übertragung von Auftragsdaten, was mit bislang nicht nutzbaren Vorteilen verbunden ist. Dies bedeutet eine Beschleunigung des Montageprozes­ses, da der Bediener keine Daten mehr eingeben, sondern nur noch die Platte in das Montagesystem laden muss. Darüber hinaus verringert es die Fehlerhäufigkeit, da Daten nur einmal eingegeben werden müssen.

Anwendungsvorteile von S-Mount

Als erstes muss hier die sehr hohe Produktivität genannt werden, da die Modelle S-Mount-A und S-Mount-FA jeweils mehrere herkömmliche Plattenmontagesysteme ersetzen können. Und zweitens verursacht eine hochpräzise Plattenmontage weniger Probleme an der Druckmaschine.

Ein weiterer Vorteil ist die Vielseitigkeit. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die S-Mount-Anlage Flexodruckplatten für Maschinen mit unterschiedlichen Luftzylinderdurchmessern und Sleevebreiten montieren kann. Zudem kann sich das Plattenmontagegerät an verschiedene Systeme zur Voreinstellung der Druckparameter wie ARUN, SmartGPS oder Easy-Reg anpassen.

Abgerundet werden diese Vor-teile noch von der einfachen und intuitiven Bedienbarkeit von S-Mount. Das Gerät selbst führt eine Reihe selbstständiger Kalibrierungen durch, um ein konstantes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Montageprozess zu gewährleisten. Tritt dennoch eine unerwartete Situation auf, so wird der Bediener sofort benachrichtigt und kann mit der Problemlösung beginnen.

Darüber hinaus bietet S-Mount eine Reihe weiterer intelligenter Lösungen, die dem Bediener die Arbeit erleichtern und die Effizienz der Maschine noch zusätzlich erhöhen.

Der Artikel stammt aus der Flexo+Tief-Druck 6-2021 (November-Ausgabe).