Nu-Maber setzt auf digitale Technologie und Industrie 4.0-Zertifizierung

Flexo-Druckvorstufe

Nu-Maber, einer der führenden Flexodruckplattenhersteller in Italien, hat seine Produktionskapazitäten mit zwei ThermoFlexX Catena-E 80 Belichtungseinheiten von XSYS erweitert. Mit dieser Investition treibt das Unternehmen die Digitalisierung weiter voran – zertifiziert nach den anspruchsvollen Industrie 4.0-Richtlinien des italienischen Instituts Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani.

Mit Sitz in Treviso genießt Nu-Maber einen exzellenten Ruf in der Flexodruckbranche. Der jüngste Technologieschritt basiert auf den Belichtungseinheiten, die eine konstante Qualität in der Plattenherstellung gewährleisten. Mit einer maximalen Plattengröße von 1270 x 2032 mm und LED-Technologie für Haupt- und Rückseitenbelichtung ermöglichen diese Systeme präzise Bildgebung und zuverlässige Leistung für stabile Druckergebnisse.

Anzeige

Industrie 4.0-Konnektivität für mehr Effizienz

Die Integration der XSYS-Software ProServX ermöglicht eine nahtlose digitale Anbindung. ProServX erfüllt die Anforderungen der Industrie 4.0 durch Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und Ferndiagnose. Zudem können Kunden wie Nu-Maber über eine REST-API ihre MIS- (Management Information System) oder ERP- (Enterprise Resource Planning) Systeme direkt anbinden, wodurch der Datenfluss optimiert und die Produktivität gesteigert wird.

Die unabhängige Zertifizierung durch das „Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani“ bestätigt, dass ProServX alle Industrie 4.0-Kriterien erfüllt. Das System bietet:

Echtzeit-Datenaustausch: ProServX kommuniziert über TCP/IP-basierte REST-APIs mit internen und externen MIS- und ERP-Systemen. Maschinen-Dashboards und E-Mail-Berichte ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von Produktionsdaten, Verbrauchsmaterialien und Maschinenparametern.

Fernwartung und Diagnostik: Dank sicherer Verbindungen können Updates und Fehlerbehebungen ohne Betriebsunterbrechung erfolgen.

Automatisierte Integration: Die direkte Anbindung an Logistiksysteme schafft einen vollständig vernetzten Produktionsprozess.

Benutzerfreundliche Bedienung: Die intuitive Touchscreen-Oberfläche erleichtert die Steuerung. Alle HMIs der TFxX/Catena-Reihe sind identisch, sodass Bediener mehrere Maschinen verwalten können.

Sicherheit & Compliance: Alle Geräte erfüllen die EU-Maschinenrichtlinie und sind CE-zertifiziert.

Spätere Prozess-Automatisierung möglich

Nu-Maber nutzt seit Langem die Flexodruckplatten nyloflex ACT Digital und FAH Digital von XSYS. In Kombination mit den neuen Catena-E 80 Systemen konnte das Unternehmen die Präzision in der Plattenproduktion weiter steigern, Betriebskosten senken und gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Dank des modularen Designs der ThermoFlexX Catena-E 80 ist zudem eine spätere Automatisierung der gesamten Plattenfertigung möglich.