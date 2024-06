Neues Tool zur Prüfung von Blindenschrift

Die Inspektionssoftware „Detailed Braille Height Inspection“ von GlobalVision

GlobalVision, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Korrekturlesen (Proofreading) und die Qualitätskontrolle innerhalb regulierter Industrien, stellt seine innovative Inspektionssoftware Detailed Braille Height Inspection mit einzigartigen Funktionen vor.

Die Inspektionssoftware Detailed Braille Height Inspection ist 10-mal schneller und deutlich genauer als bisher verfügbare Lösungen. Die Software unterstützt 43 Sprachen – die höchste Anzahl, die es für Braille-Übersetzungen gibt. Die neue Lösung übersetzt sowohl PDF-Dokumente als auch gedruckte Faltschachteln (Kartons), misst präzise die individuelle Punkthöhe und hebt hinzugefügte und fehlende Punkte in benutzerdefinierten Farben hervor.

Die Braille-Software kann bis zu 10 Braille-Bereiche (Raster) pro Karton lesen und bis zu 100 Kartons pro Scan prüfen. Die Inspektion wird anschließend in einem Bericht mit elektronischer Unterschrift zusammengefasst und entspricht den FDA- und EMA-Normen. Detailed Braille Height Inspection ist für alle Oberflächen geeignet, einschließlich matter, glänzender, folierter, reflektierender, recycelter und dunkler Materialien.

Die Pharma- und Verpackungsindustrie musste sich bisher auf durchschnittliche Messwerte in den verschiedenen Braille-Regionen verlassen, anstatt eine genaue Messung pro Punkt vorzunehmen, was unter Umständen zu einer Beeinträchtigung der Konformität auf dem EU-Markt führte. Der Marburg Medium Standard empfiehlt eine Punkthöhe von 0,20 mm, wobei viele Unternehmen mit einer Höhe von 0,10 mm produzieren. Generell ist die Messung der Braille-Höhe durch manuelle Inspektion teils schwierig, kann nun aber mit Detailed Braille Height Inspection leichter durchgeführt werden.

Braille-Inspektionen haben die Pharma-, Druck- und Verpackungsindustrie vor Herausforderungen gestellt: Von verringerter Effizienz bei Produktions- und Genehmigungsprozessen, erhöhter Subjektivität und menschliches Versagen bei manuellen Inspektionen, erhöhten Kosten aufgrund der langsamen Inspektionsgeschwindigkeit, begrenzten Möglichkeiten der Skalierbarkeit bis hin zu gestiegenen Compliance-Risiken. Die Inspektionssoftware Detailed Braille Height Inspection addessiert diese Herausforderungen und reduziert die Risiken falscher Braille-Übersetzungen, taktiler Probleme, Abstands- und Rechtschreibfehler, die allesamt zu Compliance-Problemen führen können wie z.B. Geldstrafen, Rückrufe, Gefährdung der Verbraucher- und Patientensicherheit und Schädigung des Rufs eines Unternehmens.

“Mit Hilfe der neuesten Vision-Technologien hat unser Team die Messung der Braille-Höhe (Blindenschrift) neu konzipiert und auf das nächste Level gehoben“, sagt Reuben Malz, Gründer von GlobalVision. „Wir haben diese Meisterleistung in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Drucklieferanten vollbracht und dabei verschiedene Arten von Verpackungskomponenten und Veredelungen erfolgreich geprüft.”

Detailed Braille Height Inspection ist eine Integration in GlobalVision’s marktführendes Softwareprodukt, GVD. GVD vereint die leistungsstärksten Prüfwerkzeuge von GlobalVision in einer robusten Anwendung, die die Genauigkeit der Dokumente auf ihrem Weg durch den Qualitätsworkflow sicherstellt. Mit GVD können Nutzer alle Arten von Fehlern erkennen, indem sie auf die gesamte Palette der Prüfwerkzeuge von GlobalVision innerhalb einer Plattform zugreifen, sodass keine zusätzlichen Hardwaresysteme erforderlich sind. GVD ermöglicht Druck-, Grafik-, Rechtschreib-, Barcode-, Farb-, und Braille-Inspektionen.

Über GlobalVision

GlobalVision wurde 1990 mit dem Ziel gegründet, regulierte Industrien in die Lage zu versetzen, Assets in großem Umfang zu entwickeln, zu genehmigen, und dabei die Qualität und Konformität der Dokumentation zu gewährleisten. Heute unterstützt der weltweit führende Anbieter von Software für Korrekturlesen und Qualitätskontrolle Unternehmen wie Pfizer, Merck MSD, Procter & Gamble und Westrock dabei, Fehler in regulierten Inhalten sofort zu erkennen und letztere schneller auf den Markt zu bringen.