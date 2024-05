Neues Inspektionssystem für großformatige Druckmuster

Drupa 2024: EyeC

EyeC, Anbieter von automatisierten Artworkprüfungs- und Druckbildinspektionssystemen, präsentiert auf der Drupa erstmals den neuen EyeC Proofiler 1200 DT.

Das scannerbasierte Inspektionssystem für Druckmuster im Großformat setzt nach Unternehmensangaben mit technischen Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Handhabung und Wartungsfreundlichkeit neue Maßstäbe in der Qualitätskontrolle.

Unter dem Slogan “Sharper, Quicker, Better: Revolutionize Your Inspection with the New EyeC Proofiler 1200 DT” bietet das System eine Reihe von Verbesserungen. Es unterstützt Scanformate bis zu 1778 x 1219 mm und ermöglicht dank optimierter Komponenten einen Scanvorgang von nur 12 Sekunden bei 600 dpi Auflösung. Der neu gestaltete Scanner-Deckel verbessert die Handhabung und verleiht dem System ein modernes Design.

Der EyeC Proofiler 1200 DT zeichnet sich durch verbesserte Robustheit aus. Hochwertiges Glas reduziert Lufteinschlüsse, gekoppelte Motoren verhindern Probleme mit der Kamerabox, und eine optimierte Kabelführung erhöht die Lebensdauer der Kabel. Abdichtungen minimieren Staubeintritt, und Serviceklappen erleichtern die Wartung. Eine neue Transport-Verpackung gewährleistet eine sichere Lieferung bei reduziertem Ressourcenverbrauch.

„Mit dem neuen EyeC Proofiler 1200 DT bieten wir eine wegweisende Lösung in der Qualitätskontrolle von Druckmustern. Unser beliebtestes Inspektionssystem wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und Druck- und Verpackungsprozesse auf ein neues Niveau zu heben”, so Nico Hagemann, Director Produktmanagement bei EyeC.

