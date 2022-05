Neue Generation von NC-Farben für den Flexo- und Tiefdruck flexibler Verpackungen

Siegwerk

Mit der neuen Produktionsstätte in Deutschland beabsichtigt Siegwerk nicht nur seine Präsenz in Europa zu stärken und seinen Kunden in der EMEA-Region schnelle Lieferzeiten und höchste Qualitätskonstanz zu sichern, sondern auch die Herstellung moderner Farblösungen auf höchstem technischen Niveau zu ermöglichen. Die neue Generation der Siegwerk Nitrocellulose (NC)-Farben ist nun die erste Serie für den flexiblen Verpackungsdruck, die an diesem Standort hergestellt wird.

Verbesserte Rezeptur

Für die neue Generation der NC-Farben wurden die Rezepturen optimiert, um sowohl den neuesten Produktionstechnologien als auch den aktuellen Markttrends zu entsprechen. Die neue NC-Farbserie umfasst Farben und Lacke und ist für den Flexo- und Tiefdruck flexibler Verpackungen konzipiert. Nach Einschätzung von Siegwerk machen die Vielseitigkeit und Flexibilität die neue Farbserie zu einer Universallösung für den Oberflächen- und Konterdruck mit Kaschieranwendungen. „Im Vergleich zu früheren Generationen bietet unsere neue Serie eine erweiterte Funktionalität, eine herausragende Qualitätskonstanz und optimierte rheologische Eigenschaften, die die Druckergebnisse und die Effizienz deutlich verbessern“, sagt Björn Ewig, Head of Technology Flexible Packaging EMEA.

Höhere Flexibilität durch optimierte Leistung

Die neue NC-Innovation von Siegwerk bietet Kunden eine höhere Flexibilität durch optimierte technische Leistung und höhere Farbstärke, die eine noch bessere Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglicht. Aufgrund der hohen Qualitätskonstanz durch die vollautomatische Produktion und die optimierte Prozessdatensteuerung unterstützt das neue System Kunden auch bei der Implementierung neuer Produktionsverfahren wie dem Extended Color Gamut-Druck (7-Farben-Satzdruck), um den Druckprozess effizienter und ressourcenschonender zu gestalten.

Aus vollautomatischer Produktion

Mit der neuen NC-Farbengeneration hat Siegwerk jetzt das erste Farbsystem für flexible Verpackungen auf den Markt gebracht, das in der vollautomatischen Produktionsstätte in Siegburg hergestellt wird. Alle Komponenten dieser neuen Generation von NC-Farben – Masterbatches, Mastercompounds (technische Lacke) und Mischlacke – werden mit den neuesten Produktionstechnologien hergestellt, verbunden mit einer verbesserten Prozessdatenkontrolle, weniger Materialabfall und einer nachhaltigen Rohstoffbeschaffung. In Zukunft wird das Unternehmen schrittweise die Produktion aller seiner flexiblen Verpackungslösungen auf den automatisierten Prozess umstellen.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in erheblichem Umfang in die Automatisierung seiner Produktionsanlage in Siegburg investiert, um die Prozesse zu verbessern, die Produktionskapazitäten zu erweitern und die Effizienz zu steigern. Heute ist der Siegwerk-Standort die größte vollautomatische Produktionsstätte für Druckfarben in Europa, ausgestattet mit modernster Mahl- und Mischtechnik.

Darüber hinaus unterstützt die neue automatisierte Anlage eine sicherere und sauberere Produktion mit weniger Abfall und einem geringeren Verlust an Lösungsmitteln im Sinne der Nachhaltigkeitsagenda von Siegwerk.