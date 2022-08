Neue Generation von kamerabasierten Inline-Inspektionssystemen

Isra Vision auf der K 2022

Isra Vision präsentiert zur weltweit bedeutenden Kunststoffmesse K 2022 in Düsseldorf die neue Generation kamerabasierter Inline-Inspektionssysteme mit neuen Funktionen und intelligenten Softwaretools. Dazu gehören u.a. Systemlösungen für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und eine Kombilösung für die Prüfung unbedruckter und bedruckter Bahnware.

Die neue Generation der Software-Plattform „Cloud Xperience‘“ mit einem auf KI (künstlicher Intelligenz) basierenden Ansatz für das Clustering bei der Fehlerklassifizierung sowie eine intelligente Softwarelösung zur Prozess- und Zustandsüberwachung in Echtzeit ergänzen das umfangreiche Portfolio an Inspektionslösungen. In der Herstellung und Weiterverarbeitung von Kunststofffolien und Beschichtungen eingesetzt, soll diese Neu- und Weiterentwicklungen den Bedienerkomfort und den Nutzen für den Anwender optimieren.

Kombinierte Inspektionslösung

DualStar ist ein neues System, das den Workflow in der Herstellung und der Veredelung flexibler Verpackungen weiter optimieren soll. Aufgrund der Möglichkeit, je nach Auftrag zwischen „Oberflächen“- und „Druck“-Inspektion umzuschalten, kombiniert es die Inspektion von unbedruckten Folien, Laminaten und Coatings sowie von bedrucktem Material in einem einzigen System. Hierdurch kann der Drucker und Converter erhebliche Investitionskosten einsparen, da er sich nur noch für ein System entscheiden muss. Die Komponente ‚Oberflächeninspektion‘ übernimmt die automatische Detektion und Klassifikation aller relevanten Fehler bei der Herstellung unbedruckter, transparenter, opaker, eingefärbter und transluzenter Bahnware.

Bei bedruckter Ware kontrolliert der DualStar kontinuierlich die Qualität des Druckbildes, der Laminierung und der Beschichtung. So sorgt dieses System für eine Prozessoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dank der 100%-Inline-Inspektion ergeben sich für den Anwender somit signifikante Vorteile hinsichtlich Qualität und Kosten.

Monitoring mit EPROMI live

Die Production Management Intelligence Lösung EPromi live ermöglicht eine umfassende Überwachung der laufenden Prozesse sowie der Inspektionssysteme selbst. Die neue Datenplattform führt Daten wie Defektrate, Geschwindigkeit der Fertigungslinie, Lampenhelligkeit, CPU-Auslastung oder auch kundenspezifische Parameter zusammen, setzt sie intelligent miteinander in Verbindung und stellt die Ergebnisse in übersichtlichen ECockpits dar – und das auch standortübergreifend. So erhält der Anwender maximale Transparenz über den aktuellen Zustand seiner Prozesse und der Inspektionssysteme selbst, so dass schnell mögliche Wartungsfenster erkannt und geplant werden können.

100%-Inline-Inspektion für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien

Für die Herstellung leistungsfähiger, sicherer und langlebiger Lithium-Ionen-Batterien hat Isra Vision eine Inspektionssystem-Reihe im Programm, die Hersteller über die gesamte Prozesskette der Batteriefertigung dabei unterstützen, mögliche Probleme und Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.

Das zur Smash-Produktreihe gehörende System „Smash Battery“‚ ist für die automatische Inspektion von Elektrodenbeschichtungen sowie von Separator-Folien und deren Beschichtungen (z. B. PVDF) optimiert. Smash Battery liefert in Echtzeit Informationen über die Produktqualität und zeigt, inwieweit die vorgegebenen Spezifikationen erfüllt sind. Somit lassen sich mögliche Material- und Produktfehler, die die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen können, bereits in der Vorstufe der Batteriefertigung erkennen und klassifizieren. Insbesondere die Inline-Klassifikation, z. B. die Unterscheidung von „black spots“ und von dunkel erscheinenden Löchern, sorgt für Sicherheit. Kostspielige und zeitaufwändige Labortests können daher nahezu eingestellt werden.

Darüber hinaus präsentiert Isra Vision mit dem „PouchStar‚ eine neue -Lösung für die Inlineprüfung einzelner Batteriezellen. Das System inspiziert die Form, Größe und Siegelnaht der Zellen und erkennt zuverlässig Oberflächendefekte, Deformationen, Fehlstellen und Verunreinigungen. Darüber hinaus prüft und dokumentiert es die Bar- und Datencodes. Dies stellt sicher, dass nur einwandfreie Zellen zur Auslieferung kommen und vermeidet somit kostspielige Rückrufaktionen. Gleichwohl können im Fall der Fälle die Produktqualitäten zurückverfolgt werden, um Prozessoptimierungen einzuleiten.

Halle 10, Stand C52