Neue Buchdruckplatte für den Dosendruck

XSYS

XSYS hat die nyloprint WS PRO Digital erfolgreich auf den Markt gebracht. Diese wasserauswaschbare Buchdruckplatte mit Metallträger wurde speziell für den Körperdruck entwickelt, beispielsweise für Kunststofftuben und Kunststoffbecher, Metalldosen und Aerosole. Die nyloprint WS PRO Digital wurde optimiert für die LED-Belichtung und Bürstenauswaschung, was eine deutlich verbesserte Druckqualität verspricht.

Besonders hervorzuheben ist der hochstabile Metallträger, welcher der nyloprint WS PRO Digital eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Knicken und irreversible Biegungen verleiht. Selbst bei langen Druckläufen mit hoher Geschwindigkeit bleibt die Druckplatte stabil und gewährleistet so eine lange Standzeit.

Die nyloprint WS PRO Digital ist in vier verschiedenen Stärken erhältlich und vielseitig einsetzbar, von Trockenoffset über Rotationsbuchdruck bis hin zu Prägewerken und Spezialdruckmaschinen. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber UVA-LED-Belichtung aus, was eine schnellere Verarbeitung auf UV-Anlagen ermöglicht. Die längere Standzeit und Reinigungsintervalle der Platte tragen zur Effizienzsteigerung von Druckmaschinen bei. In Kombination mit LED-Belichtung bietet die nyloprint WS PRO Digital eine herausragende Druckqualität, die sich vor allem in einer exzellenten Wiedergabe des Lichterbreichs und feinster Bilddetails im Druckbild bemerkbar macht. Darüber hinaus profitieren Kunden von einem geringeren Tonwertzuwachs im Druck, dank des hervorragenden Farbabgabeverhaltens der Buchdruckplatte.

Die neu formulierte Druckplatte ist weniger anfällig für Verformungen, was zu einer geringeren Makulatur und längeren Standzeiten im Druck führt und somit den gesamten Produktionsprozess nachhaltig verbessert. Die nyloprint WS PRO Digital ist nicht nur mit allen Verarbeitungsgeräten kompatibel, einschließlich der XSYS nyloprint-Reihe, sondern auch mit allen XSYS-Laserimager der ThermoFlexX TFxX-Serie, die mit einer Hybridtrommel ausgestattet sind.