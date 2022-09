Mehr als nur Qualitätskontrolle

K 2022 (19.-26. Oktober): Grafikontrol

Grafikontrol wird auf der K 2022 die überarbeitete Plattform TQC-360° (Total Quality Control at 360°) vorstellen. Sie beschränkt sich nicht nur auf die Qualitätskontrolle in der Druck- und Converting-Industrie, sondern erstreckt sich auf alle Produktionsstufen, Anwendungen, Prozesse und Dienstleistungen. Die Komponenten, aus denen sich die TQC-360°-Linie zusammensetzt, lassen sich in jede Bahnanwendung integrieren und auf Wunsch einzeln oder gemeinsam über eine einzige Bedienerschnittstelle betreiben.

Die Produktreihe „Plus“ ist ein Konzept für nahezu fehlerfreie Produktion und Workflow-Management. Im Mittelpunkt der Vorführungen auf der K 2022 stehen Matrix Plus und Lynex Plus. Das Bahnbeobachtungssystem Matrix Plus besteht aus einer Flächenkamera, die sich über der Bahn bewegt und qualitativ hochwertige Bilder von der gesamten laufenden Bahn macht. Die Auflösung der Kamera von 9,6 Megapixeln gewährleistet eine sehr hohe Qualität und realistische Farbwiedergabe. Sie kann mit zahlreichen Optionen ausgestattet werden, wie z. B. statistische Inspektion, Delta-Farbüberwachung mit ΔE, Barcode-Überprüfung, Druckwiederholungsüberwachung, UV-Lack-Visualisierung und Transparentlack-Inspektion.

Lynex Plus ist ein 100%-Inspektionssystem für Tief-, Flexo- und Rollenoffsetdruck, das als eigenständiges System oder integriert mit Matrix Plus verwendet werden kann. Es kann den Live-Druck mit der ursprünglich generierten PDF-Datei vergleichen, die zur Herstellung der Platten oder Tiefdruckzylinder verwendet wurde. So kann der Bediener überprüfen, ob der Ausdruck mit der Originaldatei übereinstimmt.

Hall 4, Stand A07