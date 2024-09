Leichter Transport schwerer Rollen

IBD Wickeltechnik stellt ReDrive vor

Die IBD Wickeltechnik GmbH hat den ReDrive in den deutschen Markt eingeführt, einen hochmodernen, akkubetriebenen Rollenschieber des italienischen Unternehmens RE spa. Der ReDrive, der ab sofort exklusiv über IBD Wickeltechnik in Deutschland erhältlich ist, bietet eine einfache und sichere Lösung für den effizienten Transport schwerer Substratrollen.

Langer Akkubetrieb und Batterieanzeige

Der ReDrive vereint fortschrittliche Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design, das den Transport schwerer Lasten erheblich erleichtert. Ein herausragendes Merkmal des ReDrive ist der leistungsstarke 48-V-Lithium-Akku, der eine beeindruckende Laufzeit bietet. Dank der integrierten Stand-by-Funktion wird die Lebensdauer der Batterie verlängert, was sowohl die Effizienz steigert als auch die Betriebskosten reduziert.

Zusätzlich verfügt der ReDrive über ein LED-Display auf der Oberseite des Geräts, das den aktuellen Batteriestatus anzeigt. Dies gewährleistet, dass der Nutzer jederzeit über den Ladezustand informiert ist, um eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Manövrierfähigkeit und Ergonomie

Ein weiteres Highlight des ReDrive sind die zwei extra großen Hinterräder, die eine verbesserte Manövrierfähigkeit ermöglichen. Selbst bei maximaler Belastung erlaubt diese technische Lösung eine einfache und präzise Steuerung, was insbesondere in engen Produktionsumgebungen von Vorteil ist. Trotz seiner hohen Leistung überzeugt der ReDrive durch sein geringes Gewicht von nur 32 Kilogramm sowie seine optimierten Abmessungen, was ihn ergonomisch und benutzerfreundlich macht.

Modellvarianten und Ladestation

Der ReDrive ist in mehreren Modellen erhältlich, die sich durch unterschiedliche Schubkraft und Griffkonfigurationen auszeichnen. So kann für jede spezifische Anwendung die passende Lösung gefunden werden. Das Gerät wird zudem mit einer robusten Ladestation ausgeliefert, die eine schnelle und zuverlässige Aufladung des Akkus ermöglicht.

Leistungsstarke Lösung für Druck- und Convertingindustrie

Die technischen Spezifikationen des ReDrive unterstreichen seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Mit einer Schubkraft von bis zu 20 Tonnen und einer Hubkraft von bis zu 5 Tonnen ist er bestens gerüstet, selbst anspruchsvollste Aufgaben zu bewältigen. Seine maximale Geschwindigkeit von 14 Metern pro Minute sowie die Fähigkeit, Rollen mit einem Durchmesser von bis zu 2300 Millimetern zu transportieren, machen den ReDrive zu einer unverzichtbaren Lösung für die Druck- und Convertingindustrie.

Über IBD Wickeltechnik

Als Generalvertretung von RE spa in Deutschland bietet die IBD Wickeltechnik GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen den ReDrive exklusiv auf dem deutschen Markt an. Dieses innovative Produkt ergänzt das bereits umfangreiche Portfolio von IBD Wickeltechnik und stärkt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Lösungen im Bereich der maschinellen Wicklung und Handhabung schwerer Rollen.

Seit 1992 entwickelt und liefert die IBD Wickeltechnik maßgeschneiderte Komplettlösungen für die maschinelle Wicklung, insbesondere für Anwendungen mit großen Rollengewichten und hohen Drehzahlen. Das umfangreiche Sortiment umfasst Wickelsysteme, Bahnregelungen, Bahnkantensteuerungen, Spannsysteme, Brems- und Kupplungssysteme sowie Druckmessdosen und Lagerungen sowie Rollenschieber. Durch ständige Innovation und Erweiterung des Produktspektrums stellt IBD sicher, auch in Zukunft den steigenden technischen Anforderungen gerecht zu werden.

Mit dem ReDrive setzt IBD Wickeltechnik erneut Maßstäbe in der Branche und bietet ihren Kunden eine fortschrittliche, effiziente und umweltfreundliche Lösung für den Transport schwerer Rollen.