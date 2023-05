Integration von Overprint MIS mit der Automation Engine von Esko

Produktionssoftware

Esko implementierte das Overprint MIS von bel in Eskos Automation Engine. Die implementierte Lösung beinhaltet eine 2-Punkt-Integration mit Esko Automation Engine, die erste mit der Druckvorstufe und die zweite mit dem Produktionsprozess.

Overprint MIS ist das zentrale Managementsystem innerhalb eines Unternehmens und erzeugt die Kodifizierung, mit der die Produkte und Aufträge innerhalb der Organisationsstruktur des Unternehmens erfasst und kommuniziert werden. Die Integration ermöglicht die Interaktion von Overprint MIS und Esko Automation Engine über Automation Engine’s Connect, wodurch die gemeinsame Nutzung von Daten innerhalb der gesamten Organisation ermöglicht wird.

Anzeige

Funktionalität der Lösung

Overprint MIS übermittelt die technischen Spezifikationen des Auftrags an Automation Engine, wo ein Druckvorstufenauftrag mit denselben Daten erstellt wird. Gleichzeitig wird das Produkt in der Esko Automation Engine unter Verwendung der von Overprint bezogenen Kodierung erstellt. Das bedeutet, dass die Auftragserstellung in Automation Engine aus dem MIS heraus initiiert werden kann. Die Daten umfassen die Produktnummer, die Beschreibung, die Kundeninformationen und die Produktspezifikationen wie die Anzahl der Farben, die Anzahl der gestanzten Platten, die Bedruckstoffinformationen usw. Die Druckvorstufenabteilung arbeitet mit demselben Datensatz wie das Kundendienstteam, und dieselben Informationen werden an die Produktion weitergeleitet.

Nach der Freigabe der Druckvorlage wird das in Overprint MIS generierte Jobticket auch an das Layout-Modul der Esko Automation Engine weitergeleitet, wo der Step & Repeat (S&R) durchgeführt wird. Diese Funktionalität kann sowohl für einen Auftrag mit einem Produkt als auch für einen Auftrag mit mehreren Produkten gelten, der mit der Funktion Order Ganging” in Overprint MIS erstellt wurde. Im letzteren Fall enthält ein Auftragsticket mehr als ein Produkt. Bei den übermittelten Informationen handelt es sich um die Produkt-ID, den/die Produkttyp(en), die Mengen pro Produkttyp, Informationen zu gestanzten Platten, Kundendienstinformationen und andere Metadaten. Diese Informationen werden mit dem Produkt abgeglichen, das im vorherigen Integrationsschritt in Esko Automation Engine erstellt wurde. Nachdem die S&R durchgeführt wurde, wird ein Produktionsauftrag erstellt und zum Druck an die Produktionsabteilung gesendet. Der Produktionsauftrag wird mit einer vordefinierten Struktur und Auftragsparametern entsprechend den Anforderungen der Produktion erstellt.

Vorteile der Integration

Durch die Automatisierung mit einem Minimum an Benutzereingriffen entfällt die Notwendigkeit, Daten manuell in die Esko Automation Engine einzugeben; dadurch wird die gesamte Auftragsabwicklung weiter rationalisiert und automatisiert, was wiederum die Effizienz erhöht.

Eliminiert Fehler durch manuelle Eingaben.

Die Verwendung eines einzigen Bezugspunkts ermöglicht die nahtlose Interaktion zwischen Kundendienst, Druckvorstufe und Produktionsabteilungen.

Die Verknüpfung von MIS-Jobtickets mit Esko Automation Engine-Produkten steigert die Produktivität und Reaktionsfähigkeit und trägt letztendlich zu einem besseren Kundenservice und einer höheren Kundenzufriedenheit bei.

Die höhere Produktivität steigert die gesamte Produktionskapazität Ihres Unternehmens.

Diese Integration eröffnet unserem Kundenstamm eine Fülle von Möglichkeiten. Overprint MIS unterstützt alle Industriesegmente und jede Produktionslinie innerhalb der gleichen Plattform, was bedeutet, dass die Integrationslösung für jede Umgebung skaliert werden kann.

Über Overprint

Overprint ist ein modulares End-to-End-Druck-MIS von bel, das sich durch eine offene Architektur, nahtlose Konnektivität, Produktanpassung und einen benutzerintuitiven Workflow auszeichnet. Es ist ein branchenspezifisches System, das für alle Segmente innerhalb der Bereiche Kartonverpackung, In-Mould-Label (IML), Etiketten, flexible Verpackungen, Akzidenzdruck, Sicherheitsdruck und Zylindergravur dieselbe Umgebung nutzt.