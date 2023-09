Effiziente 3D-Analyse strukturierter Walzenoberflächen

SOPRIN

Das DotScope wide view der SOPRIN GmbH zeichnet sich durch seinen erweiterten Sichtbereich aus, der nicht nur für die präzise Vermessung von Rasternäpfchen geeignet ist, sondern auch zur Erfassung grober Oberflächenstrukturen, wie sie bei Präge- und Beschichtungswalzen vorkommen. Dieses hochpräzise Messmikroskop erweitert die bestehende Produktreihe von SOPRIN, die auf den bewährten Geräten DotScope mini und DotScope eco aufbaut.

Technische Details

Das DotScope wide view bietet einen Sichtbereich von bis zu 3290 x 2460 µm und eine Diagonale von 4100 µm. Auf Anfrage sind auch andere Sichtbereiche möglich. Der messbare Rasterbereich reicht von 6 l/cm bis 80 l/cm für Walzen- und Zylinderdurchmesser ab 60 mm. Sogar Spezialraster wie Haschuren, SteppedHex und GTT können erfasst werden. Zur Kalibrierung steht ein entsprechender Assistent in der Software zur Verfügung.

Das Gerät ist mit LM-Plan-Objektiven mit Unendlich-Optik ausgestattet. Das DotScope wide view wird standardmäßig mit den hochauflösenden Objektiven 5x NA0,15, 10x NA0,30 und 20x NA0,40 geliefert, die eine außergewöhnliche Qualität der aufgenommenen Messbilder ermöglichen.

Durch die Verwendung eines einzigen Verbindungskabels wird eine hohe Mobilität erreicht, und das ergonomische Design des Geräts erleichtert die Handhabung.

Bedienungsfreundlichkeit und Software

Das DotScope wide view bietet praktische Funktionen wie die schnelle Anzeige des Live-Bildes per Tastendruck und eine einfache Tiefenmessung. Serienmessungen können am Computer konfiguriert werden und dann am DotScope durchgeführt werden, was Zeit spart.

Der integrierte Objektiv-Revolver ermöglicht das Wechseln zwischen verschiedenen Objektiven, ohne die Messposition zu verlieren.

Die Software bietet zahlreiche Messmöglichkeiten, darunter Schöpfvolumen, laterale geometrische Abmessungen, Tiefe, Rasterweiten, Dot-Prozent, Profilschnitte und 3D-Ansichten. Diese Messungen können automatisch oder manuell durchgeführt werden.

Wirtschaftlichkeit

Laut SOPRIN GmbH bietet das DotScope wide view ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrige Gesamtkosten während der Lebensdauer im Vergleich zu anderen 3D-Messmikroskopen. Das Unternehmen bietet auch Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Hardware und Software an.

Die Verwendung des DotScope wide view erhöht die Kontrolle über Druck- und Veredelungsprozesse, reduziert Einrichtungszeiten, minimiert Ausschuss und verbessert die Produktqualität sowie die Produktivität und Wirtschaftlichkeit.