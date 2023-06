Silbo stellt mit Mondi seine gesamte Palettenverpackung auf Papier um

Versand und Logistik

Mondi hat mit Silbo zusammengearbeitet, um dessen Palettenverpackung von Kunststoff-Stretchfolie auf Mondis Kraftpapier Advantage StretchWrap umzustellen. Silbo hat die erste PaperWrap-Maschine von EW Technology in seinem Werk in Żory, Polen, installiert und bietet seinem breiten Kundenkreis, darunter auch Obst- und Gemüselieferanten, nachhaltigere flexible Verpackungen.

Laut Mondi besteht Advantage StretchWrap wird aus verantwortungsvoll gewonnenen Fasern hergestellt und enthält weder Kunststoff noch Beschichtung. Es wird aus Holz als erneuerbarer Ressource produziert und ist vollständig in vorhandenen Papierabfallströmen recycelbar, was den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützt. Mondi hat eine unabhängige Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) in Auftrag gegeben, die zeigte, dass Advantage StretchWrap in mehreren wichtigen Umweltauswirkungskategorien besser abschneidet als herkömmliche Kunststoff-Stretchfolie. Das Papier verfügt über eine außergewöhnliche Durchstoßfestigkeit in Kombination mit hohen Dehneigenschaften und bietet robusten Schutz für eine Vielzahl von Waren während des Transports.

Die Umstellung von Kunststofffolie auf Papier war dank einer engen Zusammenarbeit zwischen Mondi, Silbo und EW Technology möglich. Eine komplette Rolle Advantage StretchWrap kann ohne erneutes Aufspulen in die vollautomatische Maschine eingesetzt werden. Die größeren Abmessungen der Advantage StretchWrap-Rolle bedeuten, dass ein Austausch nur alle 400–600 Paletten erforderlich ist, im Vergleich zu 40–80 Paletten bei Kunststoffverpackungen, was Zeit und Geld spart.

*Pro verpackte Palette. Die Bewertung basiert auf einer von Mondi in Auftrag gegebenen unabhängigen Ökobilanzstudie gemäß ISO 14044, in der das Advantage StretchWrap-Papier mit herkömmlicher Kunststoff-Stretchfolie verglichen wird. Eine Zusammenfassung kann hier heruntergeladen werden.