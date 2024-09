Hubergroup Deutschland erneut mit Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ausgezeichnet

Druckfarben

Die Hubergroup Deutschland hat zum vierten Mal in Folge die Cradle-to-Cradle (C2C)-Zertifizierung des amerikanischen Cradle to Cradle Products Innovation Institute erhalten. Dieses Zertifizierungssystem zielt darauf ab, Produkte und Materialien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg nachhaltiger zu gestalten.

Ein zentrales Kriterium der C2C-Zertifizierung ist das ganzheitliche Engagement in den Bereichen Materialgesundheit, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien, Wassermanagement und soziale Verantwortung.

Anzeige

Die Auszeichnung unterstreicht das Bestreben der Hubergroup, Materialien zu verwenden, die für Mensch und Umwelt unbedenklich sind. Die Produkte des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus entweder in biologische oder technische Kreisläufe zurückgeführt und einfach recycelt werden können.

Darüber hinaus setzt die Hubergroup verstärkt auf erneuerbare Energien und verantwortungsvolles Wassermanagement, insbesondere in ihren Produktionsstätten in Italien und Indien. In Indien werden beispielsweise mehr als 70 % des bei der Pigmentherstellung eingesetzten Wassers recycelt und wiederverwendet. Zudem stammt die für die Herstellung aller C2C-zertifizierten Produkte genutzte Energie zu 100 % aus erneuerbaren Quellen.

Im Rahmen der Zertifizierung wurden auch soziale und ethische Aspekte in der Produktion und Unternehmensführung hervorgehoben. Die Hubergroup erhielt die Auszeichnung nicht nur für einzelne Produkte, sondern für ihre gesamte Unternehmenspraxis.