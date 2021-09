FachPack 2021

Videojet Technologies – kleinster Lasermarkierkopf zur einfachen Integration

Auf der diesjährigen FachPack präsentiert Videojet Technologies mit Lightfoot den kleinsten Lasermarkierkopf sowie der smarte High-Speed-Inkjet 1880. Weitere Produkte sind die neue Etikettiermaschine 9550 mit der extrabreiten 160 mm Thermoleiste und die Thermotransfersysteme 6530 und 6330 mit integriertem Qualitätssensor iAssure, die jetzt komplett ohne Druckluft arbeiten.

Der Lasermarkierkopf Lightfoot ist nicht größer as der Kopf eines Inkjets und lässt sich somit extrem platzsparend in die Linie integrieren. Somit werden bislang nicht gekannte Möglichkeiten der Laser-Kennzeichnung Realität. Zudem bietet er das speziell für die Getränkeindustrie entwickelte Videojet Lightfoot-Lasermarkiersystem für die Dosenabfüllung: Es ist mit höchst robusten Komponenten ausgestattet, darunter Markierköpfe mit Schutzklasse IP69 und einem Gehäuse mit Schutzklasse IP65. Diese können problemlos in feuchten und zuckerhaltigen Umgebungen sowie Reinigungsumgebungen eingesetzt werden. Die Laser-Lösung von Videojet für die Dosenabfüllung ist mit zwei Lightfoot-Markierköpfen ausgestattet, die nahtlos in eine Softwaresteuerung integriert sind. Dadurch wird eine Kennzeichnungsgeschwindigkeit von bis zu 100.000 Dosen pro Stunde möglich.

Der smarte Videojet-Inkjet 1880 verhindert mit KI-Technologie Ausfallzeiten in der Produktion. Dieser Continuous-Inkjet liefert neben einer herausragenden Druckqualität bei hohen Geschwindigkeiten weitere Funktionen: Mit der automatischen und schnellen Kopfreinigung autoRnSE, dem On-Board-Analyse- und Optimierungs-Tool Videojet Maximize und der intuitiven Bedienoberfläche per Touchscreen durch das Simplicity-Interface sorgt der 1880 für höchste Verfügbarkeit und beste Codequalität. Sein extrem geringer Verbrauch (3,5 ml/h MEK bei 20° C), einfachste Wartung, sowie die Überwachung der Druckkopfverschmutzung durch den Build-Up-Sensor sind weitere Eigenschaften.

Ebenfalls gezeigt werden die neuen Vision-Systeme von Videojet, mit denen die Qualität der Kennzeichnungen und Beschriftungen direkt nach dem Aufbringen zuverlässig kontrolliert wird. Der bewährte Videojet-Remote-Service für die professionelle Geräte-Fernwartung wird ebenso präsentiert wie LifeCycle Advantage, ein Konzept zur ganzheitlichen Kundenbetreuung.

Halle 1 Stand 347