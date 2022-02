ICE Europe/CCE 2022 (15. bis 17. März, München)

„PrePrint Volume on Demand“

Conprinta Printing Technology informiert auf der ICE Europe/CCE in München über ihre Flexodruckanlage IMD sowie Produktserie PVS für digitale Druckmaschinen für den hochwertigen Wellpappenvordruck.

Mit diesen Lösungen lassen sich Sekundärverpackungen als auch POS-Produkten in jeglicher Art produzieren. Das intelligente Zusammenspiel innovativer Technik- und Softwarelösungen ermöglicht „PrePrint Volume on Demand“ und Druckergebnisse auf stabil hohem Niveau.

Auf Grundlage der Material- und Maschinenkenntnisse entwickelten die Experten die patentierte Belt-Technologie mit Servoantrieb, die sehr große Drucklängen und damit eine nahezu grenzenlose Flexibilität im Preprint ermöglicht.

Conprinta Printing Technology, mit Sitz in Göttingen, verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Flexodruck-Maschinenbau und in der Wellpappenindustrie. Der Fundus aus Erfahrung und Fachwissen hilft dem Unternehmen die hohen Anforderungen an den Wellpappen-Preprint zu erfüllen. Bei dem Conprinta IMD-System handelt es sich um eine an den Marktbedürfnissen ausgerichtete Anlagen-Konzeption, mit der selbst kleine Losgrößen wirtschaftlich und in hoher Qualität gedruckt werden können.

Halle A4, Stand 2146