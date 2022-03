ICE Europe/CCE 2022 (15. bis 17. März, München)

Jagenberg Converting Solutions übernimmt Mehrheit an Elrond

Zum Stichtag 09.03.2022 hat die Jagenberg Converting Solutions GmbH mit Sitz in Krefeld die Mehrheitsbeteiligung an der Firma Elrond GmbH erworben. Durch die Übernahme beabsichtigt die Jagenberg Gruppe ihren Geschäftsbereich Industrial Solutions im Segment der Veredelung bahnförmiger Materialien weiter zu verstärken.

Weiteres Wachstum in der Dekorbranche angestrebt

Die Firma Elrond verfügt über Erfahrung und Know-How im Bau von Dekordruckanlagen, und stärkt damit die Marktposition der Jagenberg Gruppe in dieser Branche. Die Expertise des Elrond-Teams im Hinblick auf Technologien bei Neuanlagen sowie ein breites Angebot an Anlagen-Upgrades werden das bestehende Leistungsspektrum der Jagenberg Gruppe ergänzen und soll die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum in der Dekorbranche schaffen.

Anzeige

Über Jagenberg AG

Die zur Kleinewefers-Gruppe gehörende Jagenberg AG, mit Sitz in Krefeld, Deutschland, ist eine strategische Management-Holding, die in ihren 23 operativen Beteiligungsgesellschaften im Bereich Industrial Solutions derzeit rund 1300 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA beschäftigt. Die Jagenberg Gruppe ist auf den Geschäftsbereich Industrial Solutions fokussiert, deren Kern-Geschäftsfelder sich auf Maschinen und Anlagen, Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie digitale Lösungen für die Verarbeitung bahnförmiger Materialien wie Folien oder Papier beziehen.

Halle 6, Stand 324