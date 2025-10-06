Gastop-Flex – Mehr Barriere, mehr Kreislauffähigkeit

K 2025: Ampacet

Mit Gastop-Flex präsentiert Ampacet auf der K 2025 eine Technologie, die die Barriereleistung flexibler Polyolefin-Verpackungen entscheidend verbessert – und dabei die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt.

Herkömmliche Lösungen zur Erhöhung der Gasbarriere setzen häufig auf dickere Verpackungen oder komplexe Multimaterial-Laminate. Diese sind jedoch entweder materialintensiv oder erschweren das Recycling. Gastop-Flex-Masterbatches bieten eine nachhaltige Alternative: Sie reduzieren die Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit flexibler Verpackungen um bis zu 60 %, ohne die Recyclingfähigkeit zu beeinträchtigen.

Besonders im Bereich der Lebensmittelverpackungen liefert die Technologie klare Vorteile. So ermöglicht Gastop-Flex bei trockenen Produkten wie Cerealien eine verbesserte Feuchtigkeitsbarriere (WVTR), verlängert die Haltbarkeit und bleibt dabei innerhalb der Designrichtlinien für die Kreislaufwirtschaft – mit einem EVOH-Gehalt von unter 5 %.

Für Verpackungshersteller und Marken bedeutet das: weniger Materialeinsatz, reduzierte Abfallmengen und Verpackungen, die besser mit bestehenden Sortier- und Recyclinginfrastrukturen kompatibel sind.

Mit Gastop-Flex unterstützt Ampacet die Branche dabei, ökologische Verantwortung mit leistungsfähigen Verpackungslösungen zu verbinden.

