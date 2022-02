ICE Europe 2022 (15. bis 17. März, München)

Alles rund um Walzen und Sleeves

Rossini ist ein italienisches Familienunternehmen in dritter Generation informiert auf der ICE Europe über sein ungewöhnlich breit ausgelegtes Portfolio an Walzen und Sleeves für Flexodruck, Tiefdruck, Offset, Beschichtung und Kaschierung mit hoher Spezialisierung auf den Verpackungsdruck.

Darüber hinaus umfasst es Equipment wie Rundschleifmaschinen für Gummiwalzen- und Sleeves, Zentralzylinder-Reinigungssysteme und Sleeve-Lager. Unter der Leitung des Firmeninhabers Felice Rossini stehen innovative und qualitativ hochwertige Produkte ebenso im Fokus wie ein motiviertes Team von Mitarbeitern sowie ein entsprechend kundennaher Service.

„Wir sehen im Moment viele Nachbestellungen neuer Formate von Flexodruck-Sleeves und Speedwell-Sleeves für Tiefdruck- und Kaschieranwendungen. Aber auch im Bereich der Maschinenoptimierung ist einiges in Bewegung. So wird vermehrt in neue Adapter-Systeme investiert, um die Produktionsleistung der jeweiligen Flexodruckmaschinen zu erhöhen, um somit dem gestiegenen Bedarf an Verpackungen nachzukommen“, so Sonja Haesen, Geschäftsführerin von Rossini Deutschland

Hohe Fertigungstiefe

Das Unternehmen mit Sitz in Rescaldina stellt seine Walzen und Sleeves zum größten Teil selbst her, so dass die unmittelbare Abhängigkeit von Lieferanten nicht allzu groß ist. Insbesondere in diesen nicht einfachen Zeiten ist das ein großer Vorteil. Daher kann Rossini, trotz spürbar eingeschränktem Warenverkehr, seine Kunden im In- und Ausland zuverlässig beliefern.

Halle A6, Stand 110