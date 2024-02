Verpackungshersteller Alpack übernommen

Berlin Packaging

Der US-Verpackungskonzern Berlin Packaging mit Hauptsitz in Chicago, Illinois, weitet sein Geschäft in Europa aus. Für einen nicht genannten Betrag erwarb das Unternehmen nun den kleineren Wettbewerber Alpack Limited.

Der 1988 gegründete Familienbetrieb aus der irischen Hauptstadt Dublin fertigt für die Lebensmittelindustrie Verpackungen aus Kunststoff, Glas und Karton sowie Verschlüsse. Zahlen zum Umsatz und zur Anzahl der Mitarbeiter wurden nicht genannt.

Anzeige

Über Berlin Packaging

Berlin Packaging ist nach eigenen Angaben der weltweit grösste Anbieter von Hybridverpackungen. In Europa ist der US-Konzern bislang mit Niederlassungen in Großbritannien (2), den Niederlanden (1), Frankreich (1), Italien (3) und Spanien (2) vertreten. Weitere Standorte befinden sich in den USA (32), Kanada (2), Südafrika (1), Südkorea (1) und China (1). Die Europazentrale liegt in Trezzano sul Naviglio (MI), Italien.