Trioworld-Gruppe unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Wentus GmbH

Flexible Verpackung

Bereits am 30. Dezember unterzeichnete die Trioworld-Gruppe eine Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Unternehmens Wentus GmbH (Wentus), einem führenden Anbieter von Lösungen für hochleistungsfähige Lebensmittel-, Konsum- und Hygieneverpackungen, von der Egeria Gruppe.

“Wir freuen uns sehr, Wentus in der Trioworld-Gruppe begrüßen zu dürfen. Die Übernahme wird es uns ermöglichen, eine noch stärkere Position auf dem Markt für fortschrittliche Lebensmittel-, Verbraucher- und Hygieneverpackungen in Europa und Nordamerika aufzubauen. Wentus hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Bereitstellung erstklassiger Produkte und exzellenten Supports, um den Mehrwert für die Kunden zu maximieren. Wir haben großes Vertrauen in die Fähigkeiten der Organisation und des Managements von Wentus und freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln und den erfolgreichen Weg fortzusetzen”, sagte Andreas Malmberg, CEO der Trioworld-Gruppe.

“Wir sind sehr froh, mit Trioworld einen Partner gefunden zu haben, der perfekt zu uns passt und dessen Produktportfolio durch Wentus ideal ergänzt wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem professionellen und ambitionierten Team, das wir bereits während des Verkaufsprozesses intensiv kennenlernen durften und dessen Führungskultur gut zu uns passt”, sagte Christof Renz, Geschäftsführer von Wentus. “Beide Parteien bringen ein starkes Produktportfolio mit Service und Kompetenz auf den Markt. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen”, fuhr Renz fort.

Die Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Anforderungen und Genehmigungen. Nach Abschluss der Transaktion wird die Trioworld-Gruppe 100 % der Anteile besitzen.