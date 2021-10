ERA Packaging & Decorative Conference

Thessaloniki 2021 – eine ermutigende Zukunftsperspektive für den Tiefdruck

Vom 21. bis 23. September trafen sich Vertreter der europäischen Tiefdruckindustrie auf der ERA-Jahreskonferenz für Verpackungs- und Dekorationstiefdruck in Thessaloniki, Griechenland. Trotz der anhaltenden Coronabeschränkungen folgten über 80 Delegierte der Einladung der ERA, um aktuelle Herausforderungen wie Nachhaltigkeit im Verpackungsdruck und alternative Technologien im Bereich der Galvanik zu diskutieren.

Die Konferenz entwickelte eine ermutigende Zukunftsperspektive für das Tiefdruckverfahren. In diesem Zusammenhang wurde es als Erfolg der ERA gewertet, von der EU-Kommission endlich die Genehmigung zur weiteren Verwendung von Chromtrioxid bis 2024 zu erwirken. Um die Zukunft der Verchromung mit Chromtrioxid darüber hinaus abzusichern, stellte das Unternehmen Kaspar Walter einen Antrag bei der Europäischen Chemikalienagentur hinsichtlich Tiefdruck- und Prägezylinder.

Anzeige

Darüber hinaus wurden auf der Konferenz vielversprechende Alternativen zur traditionellen Zylinderbeschichtung von Rossini (Ecogravsystem), Contitech (Dynasurf) und Kaspar Walter (HelioChrome Neo und HelioPearl) vorgestellt. Schließlich präsentierten die Druckmaschinenhersteller Bobst und Uteco ihre Verbesserungslösungen für den Einsatz wasserbasierter Farben, um damit die Nachhaltigkeit des Tiefdruckverfahrens noch weiter zu steigern.

Auszeichnungen für nachhaltige Verpackungen

Während der Konferenz wurden auch die Gewinner des „Gravure Award for Sustainable Packaging“ für das Jahr 2021 vorgestellt. In der Kategorie „Druckerzeugnisse“ erhielt die griechische Verpackungsdruckerei Hatzopoulos mit Sitz in Thessaloniki eine Auszeichnung für eine ausschließlich auf PP-Folie gedruckte Monomaterial-Kaffeeverpackung. Außerdem wurde die vietnamesische Verpackungsdruckerei Thành Phú für ihren Standbodenbeutel für Hundefutter ausgezeichnet, der mit einer Monomaterial-PE/PE-Struktur hergestellt wurde. In der Kategorie „Innovation“ erhielt Bobst Italia eine Auszeichnung für die Entwicklung einer Druckmaschine für die erleichterte Verwendung von wasserbasierten Druckfarben. Das Schweizer Unternehmen Rheonics erhielt einem Zertifikat im Bereich „Aufstrebende Technologie“ für einen neue Inline-Viskosimeter zur Messung der Farbviskosität in der Druckmaschine.