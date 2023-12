Südpack gewinnt EFTA-Benelux Flexo Award

Verpackungsdrucker

Zwei Druckbilder – zwei Auszeichnungen: Beim EFTA-Benelux Flexo Award 2023 konnte Südpack Grootegast gleich zweimal brillieren: In der Kategorie “Flexodruck auf Folie / Breit“ gewann Südpack den Gold-Award. Silber erhielt das angereiste Team in der Kategorie “Flexodruck auf Folie / Medium”. Die Preisübergabe erfolgte im Rahmen eines Galaabends am 9. November im belgischen Antwerpen.

Südpack setzt seine Serie an Auszeichnungen auch in diesem Jahr weiter fort – und hat nun nach dem Lean & Green Award, zwei Deutschen Verpackungspreisen sowie dem Innovations- und dem Nachhaltigkeits-Ranking der WirtschaftsWoche zwei weitere starke Awards auf seiner Liste.

Der EFTA Award wird jährlich für herausragende Lösungen im Bereich des Flexodrucks verliehen. Eine aus Mitgliedern mit technischem Hintergrund, Private Label Inhabern und Marketing-Experten bestehende Fachjury bewertet dabei die in verschiedenen Kategorien anonym eingereichten Druckbilder.

Bei den beiden Südpack-Lösungen zeigten sich die Experten insbesondere von der insgesamt gelungenen Verarbeitung mit gleichmäßigen Druckpunkten, exzellenten Farbverläufen, schönen Pastellfarben im Aufbau sowie nicht zuletzt auch sehr gut sichtbaren Details begeistert.

Sales Manager Henk Edzes sowie Jan Jitse Dalmolen, Manager PrePress bei Südpack Grootegast, nahmen am 9. November im Antwerpener Hilton Hotel hoch erfreut beide Preise entgegen. „Dieser Erfolg bestätigt uns auf eindrucksvolle Weise, dass wir zu den Besten unseres Fachs gehören“, unterstreicht Henk Edzes.

Der Standort in Grootegast wurde bereits 1907 gegründet und im Jahr 2021 von Südpack übernommen. Heute ist Südpack Grootegast das Kompetenzzentrum für High Performance Laminate. Zu den Kernkompetenzen zählt insbesondere die Entwicklung und Herstellung von bedruckten und unbedruckten Duplex- und Triplex-Kaschierverbunden für Verpackungen, die in anspruchsvollen Anwendungen höchsten Produktschutz und eine verlängerte Haltbarkeit bieten. Beliefert wird dabei vorrangig die Verpackungsindustrie für Lebensmittel, Pharmazeutika und technische Produkte. Das Kundenportfolio beinhaltet weltweit führende Marken.

Mit dem internationalen FTA Europe Diamond Award, der während der DRUPA am 30. Mai 2024 in Düsseldorf verliehen wird, steht nun für Südpack Grootegast die nächste Herausforderung an. „Wir werden uns in jedem Fall bewerben und unser Bestes geben. Dank unserer exzellenten Expertise und unserem State-of-the-Art Maschinenpark fühlen wir uns bestens gerüstet – und natürlich hoch motiviert“, erklärt Jan Jitse Dalmolen.