SOMA verzeichnet Rekordjahr 2024 und blickt optimistisch auf 2025

SOMA schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem neuen Rekordergebnis ab. Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen konnte das Unternehmen fünf Jahre in Folge ein kontinuierliches Umsatzwachstum erzielen.

Im Jahr 2024 wurden wichtige Kennzahlen weiter ausgebaut:

Rekordumsatz, bedingt durch eine hohe Nachfrage nach innovativen Technologien.

Steigerung der Wiederholungskäufe, was auf eine stabile Kundenbindung hinweist.

Höchstzahl an Vertragsabschlüssen, die eine positive Ausgangslage für 2025 schaffen.

Technologische Innovationen und Expansion

Das Jahr 2024 war für SOMA insbesondere aufgrund der Drupa, einer der wichtigsten Fachmessen der Druckindustrie, von großer Bedeutung. Das Unternehmen stellte mehrere technologische Neuerungen vor:

Optima 2 – eine 10-Farben-Flexodruckmaschine mit erweiterten Automatisierungsfunktionen und optimierter Druckstabilität.

– eine 10-Farben-Flexodruckmaschine mit erweiterten Automatisierungsfunktionen und optimierter Druckstabilität. Intelligent Printing Unit (IPU) – für das Auftragen von Barrierelacken und funktionalen Beschichtungen.

Proxima – eine flexible Flexodruckmaschine, die einfache Bedienbarkeit mit effizienter Technologie kombiniert.

Pluto III.2 – ein leistungsstarker Rollenschneider mit integriertem Abfallmanagementsystem.

Ausbau der internationalen Präsenz

Im Zuge der Unternehmensstrategie wurde das globale Service- und Vertriebsnetz weiter gestärkt:

Eröffnung eines Servicezentrums in Lateinamerika, um eine schnellere und direktere Kundenbetreuung zu gewährleisten.

Erweiterung des nordamerikanischen Serviceteams, um die Reaktionszeiten zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Ausbau der Marktpräsenz in den Regionen Naher Osten, Balkan und Südamerika durch strategische Partnerschaften mit lokalen Unternehmen.

Kapazitätserweiterung am Hauptsitz

Am Firmenstandort in Lanskroun, Tschechische Republik, wurde die Produktionskapazität durch die Fertigstellung einer dritten Fertigungshalle (Halle C) erweitert. Diese beinhaltet eine moderne Lackiererei und trägt zur weiteren Effizienzsteigerung bei.

Ausblick auf 2025

„Das Jahr 2024 hat die Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit unseres Unternehmens unterstrichen“, erklärt Pavla Kusá, Commercial Director von SOMA. „Wir setzen auch 2025 auf technologischen Fortschritt und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um sie bei neuen Herausforderungen zu unterstützen.“

Über SOMA

SOMA wurde in den frühen 1990er Jahren gegründet und zählt heute zu den führenden Herstellern von Flexodruckmaschinen, Rollenschneidern, Kaschiermaschinen, Plattenmontagesystemen und Stanzmaschinen. Das Unternehmen entwickelt und produziert sämtliche Maschinen vollständig im eigenen Haus, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. SOMA bedient Kunden weltweit von seinem Hauptsitz in Lanskroun aus.