Screen Graphic Solutions übernimmt CGS Oris

Kunio Muraji ist neuer COO

Screen Graphic Solutions (Screen GA) hat die CGS Oris GmbH aus Hainburg, Deutschland, übernommen. Im Rahmen dieser Übernahme wurde Kunio Muraji zum neuen COO von CGS ernannt.

CGS, seit ihrer Gründung im Jahr 1985, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprodukten für Farbmanagement und Digitalproofing. Durch ihre globale Expansion zählt CGS heute zu den international führenden Unternehmen im Bereich Farbtechnologie.

Die Partnerschaft zwischen Screen GA (ehemals Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.) und CGS begann 1991, als beide Unternehmen bei der Entwicklung von Scanner- und Belichtersystemen zusammenarbeiteten. CGS spielte dabei eine entscheidende Rolle durch die Bereitstellung von OEM-Produkten.

Kunio Muraji, der verschiedene Schlüsselprodukte von Screen GA entwickelt hat, darunter die Digitaldruckmaschine Truepress JET 520HD, wird als neuer COO die bereits bestehenden Synergien zwischen Screen GA und CGS weiter ausbauen.

Zukünftig werden die Partner daran arbeiten, die CGS-Lösungen in die zentralen Farbmanagementsysteme zu integrieren, die in den digitalen Inkjet-Drucksystemen und Workflow-Produkten der Truepress-Serie von Screen verwendet werden. Dies soll zu bedeutenden Innovationen in den Bereichen intuitive und hochfunktionale Drucktechnologien führen.

Ein weiterer Fokus der Unternehmen liegt auf der Feinabstimmung der Integration der CGS-Produkte mit den Workflow-Lösungen von Screen, insbesondere Equios. Ziel ist es, fortschrittliche Farbmanagement-Lösungen für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen zu liefern, einschließlich analoger, digitaler und hybrider Umgebungen.