Rück- und Ausblick auf die vielen Herausforderungen in der Verpackungsbranche

Im Jahr Jahr 2021 erzielte Bobst einen im Vergleich zum Vorjahr um 70 % gestiegenen Auftragseingang. Unter Berücksichtigung der Covid-19-Lockdowns und des daraus resultierenden Rückgangs in 2020 beträgt das Nettowachstum seit 2019 weit über 40 %. Geografisch gesehen, schnitten Nordamerika, Südeuropa (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland), Deutschland und Polen sehr gut ab. Auch im südamerikanischen Markt wurden gute Ergebnisse erzielt. Obwohl wir in China eine Verlangsamung beobachten, waren die Gesamtergebnisse in dem Land immer noch sehr positiv. Südostasien bleibt eine komplexe und fragmentierte Region, die aber für die Zukunft große Chancen

Der Preisanstieg bei Ausgangsstoffen war enorm und wirkte sich auf unsere eigenen Preiskonditionen aus. Zum Beispiel stiegen die Preise der Rohstoffe unerwartet an, die für die Herstellung von Maschinengestellen und -komponenten verwendet werden. Gleiches gilt für warmgewalztes Stahlblech, das seit Januar 2020 einen Preisanstieg um 119 % verzeichnete. Kaltgewalztes Stahlblech verteuerte sich um 126 %. Walzstahlprofile und Träger um 91 %. Aluminiumlegierungen um 75 % und Kupfer um 65 %. Rohstoffe für mechanische Komponenten (unter anderem LLDPE-Harze, Nickel, Polyurethan) stiegen seit September 2020 um mehr als 40 % und Materialien für Verbrauchsmaterialien (Riemen, Ketten, Schmiermittel, Rollen usw.) im Durchschnitt um 9 %. Auch die Frachtkosten sind seit August 2020 gestiegen – im Seeverkehr um 216 %, im Luftverkehr um 200 % und im Straßenverkehr um 5 %.

Verpackungen aus Wellpappe

Die Wellpappenbranche verzeichnete ein Rekordjahr, was auf das Wachstum im globalen E-Commerce-Markt zurückzuführen ist, der inzwischen in neue Marktsegmente wie die Lieferung von Lebensmitteln vorgedrungen ist. Große und auch viele andere Verpackungshersteller entschieden sich für umfassende Investitionen in neue Produktionsanlagen und für die Errichtung neuer Produktionsstätten auf der grünen Wiese, um dieser neuen Nachfrage gerecht werden zu können. Verpackungshersteller suchen Produktionsanlagen mit höherer Produktivität, höherem Automatisierungsgrad und zusätzlichen Inline-Modulen, die mit Qualitätskontrollsystemen ausgestattet sind.

In der Wellpappenbranche hat die im November auf den Markt gebrachte Masterline Dro für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sie wurde als Antwort auf die dringenden Anforderungen des E-Commerce vorgestellt. Sie ist eine vielseitige und ergonomische Maschine mit hohem Automatisierungsgrad und liefert im Innen- und Außendruck bei einzigartiger Qualität maximale Produktivität.

Die im Juni vorgestellte Mastercut 1.65 befindet im Beta-Test. Bei ihr handelt es sich um eine Maschine, die sowohl Faltschachtelkarton und Wellpappe als auch kaschierte Materialien verarbeitet.

Etiketten und flexible Verpackungen

Zwei Wörter charakterisieren das Jahr 2021 für das Marktsegment Etiketten und flexible Verpackungen am besten: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der Etikettenmarkt verzeichnete bei All-in-One-Lösungen, die Flexo- und Digitaldrucksysteme kombinieren, starkes Wachstum. Innerhalb der Digitaltechnik wächst der Inkjetdruck am stärksten, da er hohe Qualität mit hoher Produktivität und niedrigen Betriebskosten kombiniert. Gleichwohl bleibt die Etikettenherstellung ein Schmelztiegel verschiedener Technik, die jeweils für Spezialanwendungen am besten geeignet ist. Die Hersteller sehen sich mit der wachsenden Zahl kleiner Auflagen konfrontiert und streben einen höheren Automatisierungsgrad ihrer Prozesse an, zumal Arbeitskräfte immer schwieriger zu finden sind. Die Preise der Etikettenmaterialien stiegen deutlich, und bei einigen wurde die Beschaffung schwieriger.

Bei flexiblen Verpackungen steht der Markt vor dem „Dilemma, den Kunststoff neu erfinden zu müssen.“ Recycelbarkeit und Lebensmittelkonformität sind Themen mit hoher Priorität, bei gleichzeitig starker Nachfrage nach neuen Hochbarriere- und Monomaterial-Lösungen und sogar Lösungen aus metallisiertem Papier. Bei Hauslieferungen und fertig zubereiteten Speisen besteht eine starke Nachfrage, angetrieben vom E-Commerce. Am stärksten ist das Wachstum bei Standbodenbeuteln, Schlauchbeuteln und Portionspackungen. Die Branche verzeichnet ein stabiles Wachstum, ist aber mit Blick auf die Auswirkungen möglicher neuer Vorschriften zur Kunststoffherstellung vorsichtig.

Im Jahr 2021 entfielen mehr als 40 % der unterzeichneten Verträge auf Digiflexo-Automatisierungslösungen von Bobst, was die Anforderungen an die Digitalisierung und Automatisierung von Produktionslinien mit höherer Flexibilität widerspiegelt. Im Juli übernahm Bobst die verbleibenden 49 % der Anteile an Mouvent. Die Master DM5 – sie wurde erstmals 2020 angekündigt – ermöglicht variable Lösungen, die Flexo- und den Digitaldrucktechnik in modularen All-in-One- oder All-in-Line-Systemen integrieren. Der italienische Kunde IBE stellte fest, diese neue Druckmaschinen-Klasse adressiere den Markt für Aufträge mit Lauflängen von 2000 bis 8000 Metern und schließe damit die Lücke zwischen den herkömmlichen Digitaldruckmaschinen für kleine Auflagen und der Flexotechnik, die besser für sehr hohe Auflagen geeignet ist. Die Eröffnung des Atlanta Label Competence Center war in 2021 ein weiterer Meilenstein für Bobst. Das Schweizer Unternehmen ist zwar ein junger Akteur im Bereich der digitalen Herstellung von Etiketten. Mehr als 50 Inkjet-Maschinen wurden bislang installiert, die mehr als 21 Millionen Laufmeter bedrucken können t.

Im Bereich flexibler Verpackungen sucht die gesamte Verpackungsbranche nach einem neuen „nachhaltigen Gesicht“. In der Faltschachtel- und Glasproduktion wird teilweise auf Kunststoff umgestellt, um die Umwelt- und Transportbelastung zu verringern. Gleichzeitig sehen wir, dass sich einige flexible Verpackungen in Richtung papierbasierter Verpackungen bewegen. Der wichtigste Trend ist jedoch der Umstieg von Verpackungen, die aus einem Verbund unterschiedlicher Materialien bestehen, hin zu Lösungen aus Monomaterialien, wenngleich hier die Fragen der Abfallsammlung und der Recycling-Kapazitäten noch nicht gelöst sind. Damit Biokunststoffe und Recyclingfolien wettbewerbsfähig werden, müssen sie verstärkt verwendet werden.

Bobst bietet heute fertige Lösungen aus Monomaterial an – von der erforderlichen Barriere-Wirkung über den Druck bis hin zur Kaschierung. Die mit Partnern wie BASF, Dow, Sun Chemicals, Elba, Hosokawa, Ilene, Michelmann, Uflex und vielen anderen Unternehmen geleistete Arbeit ermöglicht Innovationen, die die Zukunft recycelbarer Verpackungen prägen werden.

Das Jahr 2021 markiert den Durchbruch unserer oneBarrier-Lösungen einschließlich einer EVOH-freien und Topcoat-freien transparenten Barriere-Lösung, die vollständig aus PE besteht. Sie wurde mit einer Nova SX 550, einer Expert K5 und einer Vision D850 von BOBST produziert. Diese transparente, vollständig aus PE bestehende Lösung mit hoher Barriere-Wirkung soll eine Alternative zu metallisierten Polyesterfolien sein.

Bobst erhielt den ERA Gravure Award for Sustainable Packaging für seine wasserbasierte Tiefdruckmaschine.

Sparsh Industries hat als erstes Unternehmen in Indien eine neue umweltfreundliche AluBond-Lösung auf einer breitformatigen Maschine in Betrieb genommen. Polibak in der Türkei war das erste Unternehmen, das eine Metallisierungsanlage Bobst K5 remote installiert hat.

Im vierten Quartal 2021 erwarb Bobst die Vermögenswerte des italienischen Tiefdruckmaschinenherstellers Cerutti, einschließlich des Service und einiger Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Dies entspricht dem strategischen Ziel des Unternehmens, seine Technik- und Marktführerschaft auf dem globalen Tiefdruckmarkt weiter zu festigen.

Für das Jahr 2022 geht Bobst von folgender Entwicklung aus: Im Etikettenmarkt wird die Digitalisierung die wichtigste treibende Kraft sein – die Hersteller werden sich nach vollständig digitalisierten End-to-End-Lösungen umschauen, mit denen sie ihren Produktionsprozess optimieren können. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Die Etikettenhersteller werden schneller, bei höherer Qualität und bei weniger Abfall produzieren und der zunehmenden Nachfrage nach einer bedarfsgerechten Herstellung gerecht werden können.

Bei flexiblen Verpackungen erwartet Bobst, dass seine oneBarrier-Lösung für eine papierbasierte Verwendung verfügbar sein wird. Die Farbmanagement-Lösung oneECG für den Druck mit festem Farbsatz wird zunehmend in mehr Druckmaschinen eingesetzt werden und Makulatur einsparen. Generell ist man davon überzeugt, dass gut produzierte und recycelbare Kunststoffverpackungen eine Zukunft haben werden.

Services

Mit der Cloud-basierte Lösungsstrategie wird Bobst neue Werkzeuge und neue Software bereitstellen, die es Verpackungsherstellern ermöglichen sollen, dank eines vollständig vernetzten und automatisierten Systems höheren Durchsatz zu erzielen. Es wurde nicht nur OEE- und Job-Rezeptur-Lösungen entwickelt, sondern auch Algorithmen zur Vorhersagen, die Kunden dabei unterstützen, mehr Leistung aus ihren Investitionen herauszuholen.

Weiterhin werden Upgrades und Services entwickeln, die unsere Kunden effizienter machen. Darüber hinaus hat Bobst ein Platen Cleaner-Programm vorgestellt und entwickelt aktuell ein oneECG-Upgrade, um die Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen. Nach der Einführung des digitalen Prüftisches für Wellpappe wurde 2021 ein neuer Tisch speziell für Faltschachteln eingeführt. Diese neue Lösung prüft nicht nur das Verpackungsdesign und das Druck-Stanz-Register, sondern auch die Qualität von Veredelungen, Braille und vielem mehr.

Im Rahmen der Services-Angebote wurden auf allen Kontinenten eine wachsende Zahl von Stanzwerkzeugherstellern zertifiziert. Inzwischen sind es 26, und laufend kommen weitere hinzu. In 2021 gesellten sich zu den Werkzeugherstellern für Flachbettstanzen für die Faltschachtelherstellung Werkzeughersteller für Flachbettstanzen, die Wellpappebogen verarbeiten. 2022 werden zertifizierte Werkzeughersteller für Rotationsstanzen dieses Netzwerk erweitern. Zum Thema Tooling haben wir mit dem Too- Management die nächste Phase von TooLink gestartet, deren Vorstellung auch für 2022 geplant ist. Sowohl Werkzeughersteller als auch Verpackungshersteller können aus der Ferne auf diese Anwendung zugreifen. Sie bietet zudem die Möglichkeit, Werkzeuge zu überwachen. Aktuelle Werkzeugdaten können von beiden Parteien für eine effizientere Produktion genutzt werden.

Zudem wird die Fernunterstützung weiteres Wachstum verzeichnen. Auch Lösungen für die Qualitätssicherung werden an Bedeutung gewinnen. Sie sind der beste Weg, Abfall zu reduzieren, Reklamationen zu vermeiden und die Rentabilität zu erhöhen. Das oneInspection-Angebot ist Teil des Engagements von Bobst, eine Null-Fehler-Verpackungsproduktion Wirklichkeit werden zu lassen.