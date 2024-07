Preisregen für Coveris bei FIA UK Awards

Neue Flexodruckmaschine

Coveris, einer der führenden europäischen Verpackungshersteller, hat bei den FIA Awards des britischen Flexodruckverbandes fünfmal Gold in den Kategorien Druckqualität und Nachhaltigkeit abgeräumt. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen zwei silberne und drei bronzene Auszeichnungen.

FIA UK ist der etablierte Fachverband in Großbritannien, der Unternehmen entlang der gesamten Flexodruck-Lieferkette vertritt. Die diesjährigen FIA Awards wurden am 20. Juni 2024 im Titanic Hotel in Liverpool verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit in verschiedenen Druck- und Spezialkategorien.

Die „No Waste“-Nachhaltigkeitsstrategie von Coveris wurde zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren mit dem renommierten „Sustainably Produced Packaging Award“ gewürdigt.

Einen Gold-Award gab es für die materialreduzierte und recycelbare Toilettenpapier-Umverpackung von Coveris. Diese Verpackungslösung wird aus dem innovativen ReGen-Rezyklat hergestellt, das in der ReCover Deinking- und Recyclinganlage von Coveris in Louth (UK) produziert wird. ReCover Louth wurde auch in der Kategorie „Operative Nachhaltigkeit“ mit Silber ausgezeichnet.

Der Geschäftsbereich „Flexibles‘ von Coveris, der flexible Verpackungslösungen herstellt, gewann ebenfalls dreimal Gold. Ausgezeichnet wurden dabei herausragende Leistungen in den Bereichen Flexodruck, Markenmanagement und technische Innovation an Standorten in Großbritannien und Deutschland. Der britische „Flexibles“-Standort erhielt Gold in der Kategorie „Flexodruck auf Folie“: Flächendruck Medium für eine Sauerteigbrot-Verpackung des Lebenskonzerns ASDA sowie in der Kategorie „Flexodruck auf Folie“: Rückseitendruck Breit für die Deckelfolie für ein Mochi-Eis der Marke Little Moons. Coveris Flexibles Deutschland erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie „Flexodruck auf Folie“: Internationaler Gold Award für die Verpackung des Goldsteig Almdammer-Käse, der zudem Bronze in der Sonderkategorie „Speziell erweitertes Farbspektrum“ gewann.

Abschließend holte sich Coveris Gold, Silber und Bronze in der Kategorie „Flexodruck auf Papier – Papieretiketten“. Die Auszeichnungen in dieser Kategorie unterstreichen die technische Expertise von Coveris in den Bereichen Flexodruckqualität und Farbmanagement für trägerlose Etiketten. Coveris Spalding (UK) ist auf die Produktion von trägerlosen Etiketten spezialisiert und wurde für die Herstellung solcher Etiketten für Angus-Steaks von Tesco prämiert. Bei den trägerlosen Etiketten wird kein Trägerpapier benötigt, was zu einer größeren Anzahl von Etiketten pro Rolle und damit zu weniger Abfall führt.

„Gleich fünf Spitzenauszeichnungen bei den FIA Awards in den Bereichen Druckqualität und Nachhaltigkeit sind eine eindrucksvolle Bestätigung für unsere Leistungen in diesem Bereich“, sagt Christian Kolarik, CEO von Coveris. „Die Auszeichnungen spiegeln unsere Innovationskraft, unser Engagement, unsere Druck-Expertise und unsere ehrgeizige ‚No Waste‘-Nachhaltigkeitsstrategie wider. Sie bestätigen auch, dass die Standards in allen Geschäftsbereichen von Coveris sowohl für uns als Unternehmen als auch für unsere Kunden branchenführend sind. Herzlichen Glückwunsch an unsere Teams, die mit diesen Erfolgen für ihren Einsatz und ihr Engagement belohnt wurden.“

Die vollständige Liste der Gewinne von Coveris bei den FIA Awards 2024:

Gold:

Nachhaltig produzierte Verpackungen – Klopapier-Umverpackung mit ReGen (Coveris Films)

Flexodruck auf Folie: Rückseitendruck breit – Little Moons Komposit (Coveris Flexibles UK)

Flexodruck auf Folie: Flächendruck Medium – ASDA Sauerteigbrot (Coveris Flexibles UK)

Flexodruck auf Folie: International – Goldsteig Almdammer Käse (Coveris Flexibles Deutschland)

Flexodruck auf Papier: Auf Papier gedruckte Etiketten – Tesco Angus-Filetsteaks (Coveris Spalding)

Silber:

Operativer Klimaschutz und Nachhaltigkeit – ReCover Louth

Flexodruck auf Papier: Etiketten auf Papier gedruckt – Khazan Gourmet Roast Beef (Coveris Spalding)

Bronze:

Flexodruck auf Folie: Flächendruck breit – Müller Corner Strawberry, Peach & Apricot (Coveris Flexibles UK)

Flexodruck auf Papier: Auf Papier gedruckte Etiketten – Gegrillte Hänchen-Keulen (Coveris Spalding)

Best use of Extended Colour Gamut – Goldsteig Almdammer Käse (Coveris Flexibles Deutschland)

Sehr gut bewertet

Flexodruck auf Folie: Flächendruck breit – M&S Schokolade-Milchprodukte (Coveris Flexibles UK)

Im Mai kündigte Coveris die Investition von drei Millionen Euro in eine hochmoderne Flexodruckmaschine für die Produktionsstätte in Louth (UK) an, die im Einklang mit der ‚No Waste‘-Vision des Unternehmens eine verbesserte Druck- und Betriebseffizienz bei hervorragender Qualität und minimalem Energieverbrauch bietet.

Über Coveris

Coveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen. Es stellt für einige der angesehensten Marken weltweit flexible Verpackungslösungen her, die eine Vielzahl an Produkten schützen: von Lebensmitteln über Tierfutter, medizinischen Gütern, bis hin zu industriellen und landwirtschaftlichen Produkten. Coveris ist in drei Geschäftsbereiche organisiert, die sich jeweils auf Folien (Films), flexible Verpackung (Flexibles) und Papierverpackungen (Paper) konzentrieren. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Coveris laufend neue, attraktive und nachhaltige Verpackungen, die ganz im Zeichen der NoWaste Nachhaltigkeitsvision des Unternehmens stehen. Ganz im Zeichen dieser Vision hat Coveris vor Kurzem ReCover gegründet. Dieser eigenständige Geschäftsbereich bündelt alle Schritte der Abfallbeschaffung und -verarbeitung sowie des Kunststoffrecycling und schließt so den Kunststoffkreislauf. Mit Hauptsitz in Wien, unterhält Coveris 30 Niederlassungen mit insgesamt 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der EMEA-Region.